MHP ile Bolu Ülkü Ocakları birbirine destek verdi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bolu İl Başkanlığı olarak, Ülkü Ocakları Bolu İlçe Başkanları ile bir araya gelerek geniş kapsamlı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Ülkü Ocakları ilçe başkanlıklarının durumları, teşkilatlar, önümüzdeki günlerde yapılacak olan faaliyetler, yaklaşan yerel seçimler gibi konular görüşüldü.

Toplantı sonrası Milliyetçi Hareket Partisi İl binasına geçilerek MHP Bolu il Başkanı İlhan Durak ile bir araya gelerek birlik ve beraberliği pekiştirilerek, yaklaşan yerel seçimlerde yapılmasını öngördüğü çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrası değerlendirme yapan il Başkanı Cihan Özkalem; Ülkü Ocakları hepimizin yetiştirdiği irfan mektebi, iffet ve irade menkıbesidir. Bizler çağa yön veren, istiklalin çehresine değer ve canlılık katan bir mücadelenin taraf ve sahipleri olacağız. İşimiz çok, yükümüz ağır, hedeflerimiz ise büyüktür. Yaklaşan yerel seçimlerde ülkücü milliyetçi hareket olarak Sayın İl Başkanımız İlhan Durak ile beraber muzaffer olacağız, her daim partimizin ve hedeflerimizin peşinde olacağız” diyerek toplantıyı sonlandı.