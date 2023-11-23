Milletvekili İsmail Akgül'ün çabaları Bolu için meyve vermeye başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ve çeşitli Bakanlıklarda Bolu'nun sorunları için yoğun bir çaba içinde olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili İsmail Akgül, özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor.

Genel Kurul, bütçe görüşmeleri ve Bakanlık toplantılarında Bolu'nun ihtiyaçlarını sürekli gündeme getiren Akgül, bölgenin kalkınması için önemli adımlar atıyor.

Altyapı ve Çevre Projelerinde Büyük İlerleme

Dere Islahları ve Gölet Onarımlarında Önemli Gelişmeler: Bolu'da uzun süredir beklenen dere ıslahları ve gölet onarımları konusunda önemli ilerlemeler kaydediliyor. Milletvekili Akgül, bu projelerin ihale süreçlerinin başlamasının müjdesini vererek, bölgenin çevresel sorunlarının çözümüne yönelik önemli bir adım attıklarını belirtti.

Çele Barajı Projesinde Umut Verici Gelişmeler

2024 Yatırım Programına Dahil Edilmesi Bekleniyor: Bolu için stratejik öneme sahip olan Çele Barajı projesinde Milletvekili Akgül'ün çabaları meyvesini vermeye başlıyor. 2024 yatırım programına dahil edilmesi beklenen projede önemli bir ilerleme kaydedildiği ve bu gelişmenin Bolu halkı için büyük bir müjde olacağı ifade ediliyor.

Cumhur İttifakı'nın Çalışmaları

Bolu'nun İhtiyaçlarına Odaklanan Çalışmalar Devam Ediyor: Milletvekili İsmail Akgül, Cumhur İttifakı'nın Bolu'nun öncelikli ihtiyaçlarını belirleyip çözüme kavuşturmak için sürekli çalıştığını vurguluyor. Yapılan ve planlanan ihalelerle ilgili detayları paylaşarak, Bolu'nun sel ve su baskını risklerinin azaltılacağını ifade ediyor.

Çele Barajı İçin Müjde Beklentsi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Büyük Hayali Gerçekleşiyor: Milletvekili Akgül, Çele Barajı'nın Bolu için önemli bir proje olduğunu ve 31 Mart seçimleri sonrasında bu projenin daha rahat tamamlanacağını dile getiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle barajın 2024 yılında bütçe alımını sağlayarak Bolu halkına müjdeleneceği belirtiliyor.

Bolu'nun Geleceği İçin Atılan Adımlar

Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Dostu Projeler Ön Planda: Milletvekili İsmail Akgül'ün öncülüğünde, Bolu'nun sürdürülebilir kalkınması ve çevre dostu projelerin hayata geçirilmesi için atılan adımlar, bölgenin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu projeler, hem Bolu halkının yaşam kalitesini artıracak hem de bölgenin doğal güzelliklerinin korunmasına katkı sağlayacak.