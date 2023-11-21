Milletvekili ve yerel yöneticilerden Akçakocalı balıkçılara moral!

Karadeniz'deki fırtına sonrası Akçakoca'da balıkçılar ve limanlar büyük zarar gördü. Milletvekili Ercan Öztürk ve yerel yöneticiler, destek ziyareti yaparak balıkçıların yanında olduklarını gösterdi ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Fırtınanın yarattığı hasarın ardından, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, zarar gören Akçakoca balıkçılarını ziyaret ederek desteklerini ifade etti. Bu ziyaret, bölge halkı ve balıkçılar için büyük moral kaynağı oldu. Ziyarette, Milletvekili Öztürk ve beraberindekiler, Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş'tan fırtınanın neden olduğu zararlar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Balıkçıların yanında olma sözü

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, yaptığı açıklamada, fırtına sonucu büyük zarar gören balıkçı esnafına geçmiş olsun dileklerini ileterek, devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olacaklarını ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gayret göstereceklerini belirtti. Milletvekili Ercan Öztürk ve diğer yerel yöneticiler, ziyaretin ardından balıkçıların zararlarının giderilmesi için çalışma yapacaklarını ifade ettiler.

Bölgeye yönelik gelecek planları ve önlemler

Bu ziyaret, sadece moral desteği sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bölgeye yönelik gelecek planları ve alınacak önlemler hakkında da fikir birliği sağlama fırsatı sundu. Yöneticiler, zarar gören altyapının onarılması ve benzer doğal afetlere karşı daha dayanıklı yapılar inşa etmek için planlar yapma konusunda hemfikir oldular.

Topluluk dayanışması ve umut

Bu ziyaret, toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek zor zamanlarda dayanışma göstermesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Milletvekili Öztürk ve diğer yetkililerin ziyareti, Akçakocalı balıkçıların ve bölge halkının yaşadığı zorluklar karşısında yalnız olmadıklarını gösterdi ve umut aşıladı.