Milli Emlak'tan Bolu dahil 40'tan Fazla İlde Uygun Fiyatlı Arsa Satışı

Milli Emlak, Türkiye genelinde 40'tan fazla ilde uygun fiyatlarla arsa satışı başlatıyor. 10 bin lira peşinatla başlayan taksitli ödeme seçenekleri sunan bu fırsat, vatandaşların kira öder gibi tapu sahibi olmalarını sağlayacak.

Bolu ve diğer illerdeki gayrimenkul satışları

Milli Emlak, Hazineye ait gayrimenkulleri avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Bu satışlar, Bolu ve Türkiye'nin 40'tan fazla ilinde gerçekleştirilecek ve satışa çıkarılan gayrimenkuller arasında tarım arazileri ve Maliye Bakanlığı'na ait araziler de bulunuyor. İlgili vatandaşlar ve yatırımcılar, satışa sunulan gayrimenkullerle ilgili detaylı bilgilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden ulaşabilirler.

İhale yoluyla satış ve avantajlı koşullar

Satış işlemleri, rekabetçi açık artırma yöntemiyle yapılacak ihaleler aracılığıyla gerçekleştirilecek. Peşin alımlarda, 5 yıl süresince KDV ve emlak vergisi muafiyeti gibi avantajlar sunulacak. Ayrıca, alıcılar 24 aya kadar vadeli taksitli ödeme seçeneğini kullanabilecekler.

Hangi illerde satış yapılacak?

Bu uygun fiyatlı arsa satışları Bolu, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara gibi Türkiye'nin birçok ilinde yapılacak. Bu fırsat, hem yatırım yapmak isteyenler hem de arsa sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar için büyük bir imkan sunuyor.