  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mudurnu Topraklarından Ata Tohumlarıyla Üretim Yapan Kadın Çiftçi: Arzu Çalışkan'ın Hikayesi
Mudurnu Topraklarından Ata Tohumlarıyla Üretim Yapan Kadın Çiftçi: Arzu Çalışkan'ın Hikayesi

Mudurnu Topraklarından Ata Tohumlarıyla Üretim Yapan Kadın Çiftçi: Arzu Çalışkan'ın Hikayesi

Düzce'nin Beyköy beldesinde yaşayan Arzu Çalışkan, Mudurnu’daki babaannesinden devraldığı ata tohumlarıyla sebze yetiştiriyor.

Devlet desteğiyle kurduğu seralarda bu ata tohumlarını kullanarak hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de çocuklarıyla birlikte bahçe işleriyle ilgileniyor.

2016'da 'Kadın çiftçiler yarışıyor' etkinliğinde dikkat çeken başarı

Arzu Çalışkan, 2016 yılında düzenlenen 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor' etkinliğinde Düzce genelinde 4'üncü kadın çiftçi olarak seçildi. Bu başarısı, onun çiftçilik alanındaki azim ve kararlılığını gösteriyor.

mudurnu-topraklarindan-ata-tohumlari-1.jpg

Zorlu iklim koşullarına rağmen başarı

Beyköy beldesinin 1100 rakımlı Çınardüzü köyünde yaşayan Çalışkan, bölgenin zorlu iklim koşullarına karşın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Genç Çiftçi Projesi"nden aldığı 30 bin liralık destekle seracılığa adım attı.

mudurnu-topraklarindan-ata-tohumlari-2.jpg

Ata tohumlarından kendi fidelerini yetiştiriyor

Çalışkan, ata tohumlarından kendi fidelerini yetiştirerek, dışarıdan alınan fideler yerine kendi ürettiği daha lezzetli ve kaliteli ürünler elde ediyor.

mudurnu-topraklarindan-ata-tohumlari-3.jpg

Toprakla ilgilenmenin enerji verici etkisi

Sebzecilikle devam eden Çalışkan, toprakla ilgilenmenin insanın enerjisini artırdığını ve bu işi sevgiyle yaptığını ifade ediyor. Ayrıca, çeşitliliği artırmak için serasında biber ekimi yaparak ürün yelpazesini genişletiyor.

mudurnu-topraklarindan-ata-tohumlari-4.jpg

Devlet desteğinin rolü ve kadın gücü

Kadınların kendi başlarına başarılı olmalarının zorluklarını vurgulayan Çalışkan, devlet desteğinin serasını kurmasında kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Ayrıca, kadınların istediklerinde her şeyi başarabileceklerini ve sevdikleri işi yapmanın önemini vurguluyor.

Arzu Çalışkan'ın hikayesi, ata tohumlarından başlayarak kendi serasını kurma yolunda ilerleyen ve bu süreçte karşılaştığı zorlukları aşan bir kadın çiftçinin başarısını gösteriyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Milletvekili İsmail Akgül'ün çabaları Bolu için meyve vermeye başlıyor
Milletvekili İsmail Akgül'ün çabaları Bolu için meyve vermeye başlıyor
Karda ve buzda araç kullanma rehberi… güvenliğinizi ihmal etmeyin!
Karda ve buzda araç kullanma rehberi… güvenliğinizi ihmal etmeyin!
Batı Karadeniz'de artan deprem tehlikesi: Yeni fay hatları keşfedildi
Batı Karadeniz'de artan deprem tehlikesi: Yeni fay hatları keşfedildi
AK Parti'den Dörtdivan Belediye Başkanlığı için yeni aday adayı; Şahin Serin
AK Parti'den Dörtdivan Belediye Başkanlığı için yeni aday adayı; Şahin Serin
Bolu’nun tarihi Yukarı Çarşında şehir eşkıyası dehşet saçtı
Bolu’nun tarihi Yukarı Çarşında şehir eşkıyası dehşet saçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Konuşması: Filistin Trajedisi ve Küresel İnisiyatif Çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Konuşması: Filistin Trajedisi ve Küresel İnisiyatif Çağrısı
Doğal şifa deposu kilogram fiyatı 800 TL'yi buldu
Doğal şifa deposu kilogram fiyatı 800 TL'yi buldu