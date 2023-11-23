Mudurnu Topraklarından Ata Tohumlarıyla Üretim Yapan Kadın Çiftçi: Arzu Çalışkan'ın Hikayesi

Devlet desteğiyle kurduğu seralarda bu ata tohumlarını kullanarak hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de çocuklarıyla birlikte bahçe işleriyle ilgileniyor.

2016'da 'Kadın çiftçiler yarışıyor' etkinliğinde dikkat çeken başarı

Arzu Çalışkan, 2016 yılında düzenlenen 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor' etkinliğinde Düzce genelinde 4'üncü kadın çiftçi olarak seçildi. Bu başarısı, onun çiftçilik alanındaki azim ve kararlılığını gösteriyor.

Zorlu iklim koşullarına rağmen başarı

Beyköy beldesinin 1100 rakımlı Çınardüzü köyünde yaşayan Çalışkan, bölgenin zorlu iklim koşullarına karşın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Genç Çiftçi Projesi"nden aldığı 30 bin liralık destekle seracılığa adım attı.

Ata tohumlarından kendi fidelerini yetiştiriyor

Çalışkan, ata tohumlarından kendi fidelerini yetiştirerek, dışarıdan alınan fideler yerine kendi ürettiği daha lezzetli ve kaliteli ürünler elde ediyor.

Toprakla ilgilenmenin enerji verici etkisi

Sebzecilikle devam eden Çalışkan, toprakla ilgilenmenin insanın enerjisini artırdığını ve bu işi sevgiyle yaptığını ifade ediyor. Ayrıca, çeşitliliği artırmak için serasında biber ekimi yaparak ürün yelpazesini genişletiyor.

Devlet desteğinin rolü ve kadın gücü

Kadınların kendi başlarına başarılı olmalarının zorluklarını vurgulayan Çalışkan, devlet desteğinin serasını kurmasında kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Ayrıca, kadınların istediklerinde her şeyi başarabileceklerini ve sevdikleri işi yapmanın önemini vurguluyor.

Arzu Çalışkan'ın hikayesi, ata tohumlarından başlayarak kendi serasını kurma yolunda ilerleyen ve bu süreçte karşılaştığı zorlukları aşan bir kadın çiftçinin başarısını gösteriyor.