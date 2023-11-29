Mudurnu'da Cinsel İstismar Şüphelisi Komşuya 10 Yıl Hapis Cezası"

Olayın detayları, C.Y.'nin katıldığı "Cinsel İstismar" konulu seminer sonrasında gün yüzüne çıktı.

C.Y., Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen seminerin ardından rehber öğretmene başvurarak komşusu E.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. Bu bilgi üzerine E.A. tutuklandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

E.A., suçlamaları reddederek mahkemede savunma yaparken, C.Y. ise olay gününün tam olarak hatırlanamadığını belirterek tutuklu sanıktan şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, E.A.'yı 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırırken, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme kararı sonrasında taraflar arasında sözlü sataşmalar yaşanırken, E.A.'nın tepkisi jandarmalar tarafından engellendi. Adliye polisi, tarafları adliyeden uzaklaştırarak olayların büyümesini önledi.