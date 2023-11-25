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Mudurnu'da Coşku ve Saygıyla Kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü

Mudurnu'da Coşku ve Saygıyla Kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü

Mudurnu ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü, bir dizi dolu dolu etkinlikle kutlandı. Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programa öğrencilerin hazırladığı gösteriler damga vurdu.

Programın bir özel anı ise ilçede yeni göreve başlayan iki öğretmenin yemin töreniydi.

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları Mudurnu'da Coşkuyla Gerçekleşti

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Gün, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Müzik öğretmeni ve öğrencilerden oluşan koro, seslendirdikleri türkülerle izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Programın devamında öğrencilerin sahnelediği gösterilerle birlikte, şehit öğretmenler de anıldı. İlçe genelinde düzenlenen öğretmenler arası yarışmalarda derece elde edenlere ise madalyaları takdim edildi.

Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu'nda Öğretmenler Günü Programı

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Etkinlik, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü anlamlı kılan detayları içeriyordu. Özellikle öğrencilerin öğretmenlere duyduğu sevgi ve saygının ifadesi olan gösteriler, katılımcıları duygulandırdı. Programa katılan öğrenci ve öğretmenler, bir araya gelerek öğretmenlik mesleğini kutladılar.

Öğrencilerin Gösterileriyle Renklenen Kutlamada Müzik Korusu Mest Etti

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Günün özel anlarından biri, Mudurnu ilçesinde göreve yeni başlayan iki öğretmenin yemin töreniydi. 75 yaşındaki emekli öğretmen Suat Candemir'in duygusal anlam taşıyan yemin töreni, onun öğretmenlik kariyerindeki uzun ve değerli hizmetini vurguluyordu. Candemir, emekliliğinin ardından bile genç nesillere öğretmenlik aşkını ve mesleki değeri aşılamak için çaba sarf ettiğini belirtti. Ayrıca, gençlere atanma hedefiyle mücadele etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Şehit Öğretmenler Unutulmadı: Anlamlı Programda Anıldılar

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Mudurnu'da gerçekleşen bu etkinlik, öğretmenlerin toplumda hak ettikleri değeri bulmalarına yönelik bir farkındalık oluştururken, yeni göreve başlayan

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