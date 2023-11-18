Mudurnu'da Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Kaza, Mudurnu-Taşkesti yolu üzerinde Tosunlar köyü mevkiinde gerçekleşti. İbrahim G. tarafından yönetilen 54 AIN 726 plakalı otomobil ile Şakir A. tarafından kullanılan 06 COY 417 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Taşkesti istikametinde seyreden araçta yolcu olarak bulunan Sabahat G. yaralandı. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi, ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tosunlar Köyü Mevkiinde Meydana Gelen Kazada Yaralı Var

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Sabahat G., hastaneye sevk edildi. Kazanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu, çekici yardımıyla 2 otomobil yol kenarından kurtarıldı.

Yolcu Araçta Yaralandı: Mudurnu Kazasının Detayları

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Trafik kazası sonrasında meydana gelen olay, bölgedeki yetkililer tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor.