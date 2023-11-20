Muhammed Emin Demirkol’un istifasıyla boşalan Bolu Sağlık İl Müdürü koltuğuna kim oturacak?

Ak Parti’ye yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre yeni il Sağlık Müdürü bakın kim olacak?

Demirkol bu hafta izinli

Bolu il Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol’un Cuma gününü bir haftalık izne çıktığı ve pazartesi günü yani bugün bakanlığa istifa dilekçesini verdiği belirtiliyor. Demirkol, AK Parti İl Başkanlığına resmi başvuru dilekçesini yarın verecek. Demirkol’un istifa işlemlerinin de bu hafta tamamlanarak Cuma günü itibariyle sağlık müdürlüğüyle ilişkisi kesilecek.

Yeni sağlık müdürü kim olacak?

İyi Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol’un istifasının ardından boşalan sağlık müdürlüğü koltuğuna kimin oturacağı ise merak konusu oldu. Ak Parti’ye yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre il sağlık müdürlüğüne vekaleten bakacak isim belli oldu. Hâlihazırda il Sağlık Müdür yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Balcı’nın yılbaşına kadar müdürlüğe de vekalet edeceği öğrenildi.

Sözleşme süresi sonuna kadar devam

Bolu İl Sağlık Müdür Yardımcısı Mehmet Balcı’nın sözleşmesinin 31 aralık 2023 tarihinde dolacağı ve bu tarihe kadar hem müdür yardımcısı hem de müdürlük görevini beraber yürüteceği belirtildi. Yeni yılla birlikte il sağlık müdürlüğünün üst düzey yönetici kadrosunun tamamının sözleşme süresi dolmuş olacak. Sözleşmenin dolduğu tarihten itibaren tüm görevlere yeni atamaların ocak itibariyle yapılacağı bildirildi.