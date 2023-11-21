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  3. Muhteşem Süleyman lakabıyla tanınan Süleyman Özbağ, aday adaylığını açıkladı
Muhteşem Süleyman lakabıyla tanınan Süleyman Özbağ, aday adaylığını açıkladı

Muhteşem Süleyman lakabıyla tanınan Süleyman Özbağ, aday adaylığını açıkladı

Uzun yıllar Seben Belediye Başkanlığı yapan ve aynı zaman dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın, sağ kolu Bolu Belediyesinde de görev yapan, Süleyman Özbağ, AK Parti'den Bolu Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.

Bolu’nun en bilindik belediye başkanı

Seben Belediye Başkanı olarak görev süresinde yaptığı başarılı çalışmalarla sık sık gündeme gelen, Bolu siyasetinin önemli aktörlerinden Süleyman Özbağ AK Parti'den Bolu Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu bildirdi.

3 dönem başkanlık tecrübesi var

Seben Belediye Başkanı olarak görev yaparken dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a gösterdiği yakınlığı ve bazı konularda destek verdiği de bilinen Özbağ adaylık dilekçesini yarın il başkanlığına teslim edecek. Seben İlçemizde üç dönem Belediye başkanlığı yapan tecrübeli siyasetçi Ak Parti’nin üç dönem kuralına takıldığı için ilçeye yeniden aday olamamıştı.

Çarşamba günü adaylık müracaatını yapacak

Özbağ, Çarşamba günü parti binasına giderek resmi başvurusun yapacağını ifade ederek kendisinin bu kararı almakta vatandaşlardan gelen talebin büyük etkisi olduğunu söyledi. Süleyman Özbağ, “bilgi, birikim ve deneyimi ile bu göreve hazır olduğunu Bolu'ya hizmet etmenin kendisi için bir onur” olduğunu dile getirdi.

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