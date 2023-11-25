MÜSİAD Genel Merkezi Turizm Sektörü Başkanı Murat Kunduk, Düzce Turizm Potansiyelini İncelemek İçin Ziyaret Gerçekleştirdi

Düzce, turizm potansiyeliyle dikkat çeken bir kent olma yolunda ilerlerken, MÜSİAD Genel Merkez Turizm Sektör Kurulu Başkanı Murat Kunduk, bölgede incelemelerde bulunmak üzere Düzce'ye geldi.

MÜSİAD Düzce Başkanı Özgür Sağlam'ın daveti üzerine gerçekleşen ziyaret kapsamında Kunduk, Düzce'nin turistik değerlerini ve potansiyelini değerlendirmek üzere saha çalışmalarına katıldı.

MÜSİAD Genel Merkez Turizm Sektör Kurulu Başkanı Murat Kunduk, Düzce'de İncelemelerde Bulundu

İlk olarak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Mutfak Sanatları Merkezi'nde bir araya gelen Murat Kunduk, ziyaretin amacını ve Düzce'nin turizm potansiyelini konuştu. Belediye Başkanı Özlü, ziyaretin önemine vurgu yaparak, "Düzce'yi turizmin zengin kentlerinden biri haline getirmeye kararlıyız. Hep birlikte çalışarak bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Düzce Turizm Potansiyelini Ortaya Çıkarmak İçin MÜSİAD Genel Merkezden Önemli Ziyaret

Ziyaretin devamında Murat Kunduk, MÜSİAD Düzce yönetimi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat ile birlikte gün boyunca saha gezileri yaptı ve bölgedeki turistik potansiyeli değerlendirdi. Ayrıca, fizibilite çalışmaları ve istişarelerle Düzce'nin turizm alanındaki gelişimine katkıda bulunmayı amaçladı.

MÜSİAD Düzce Başkanı Özgür Sağlam'ın Davetiyle Gerçekleşen Ziyarette Turizm Stratejileri Ele Alındı

Bu tür ziyaretler, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu artırarak turistik potansiyeli daha etkili bir şekilde değerlendirme amacını taşımaktadır. Murat Kunduk'un Düzce'deki saha incelemeleri, kentin turizm alanındaki gelişimine yönelik atılacak adımlara ışık tutmayı hedeflemektedir.