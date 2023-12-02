Naci Görür'den alarm: İstanbul ve Türkiye için büyük deprem uyarısı Bolu’yu etkiler mi?

Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un Silivri ilçesinde beklenen 8 şiddetindeki büyük bir depreme dikkat çekiyor. Görür, bu depremin küçümsenmemesi gerektiğini ve özellikle yüksek binaların inşaatında büyük dikkat gösterilmesi gerekiyor dedi.

Türkiye'nin deprem gerçeği: Geniş çaplı tehlike

Prof. Dr. Görür, Türkiye'nin birçok bölgesinde 7 ve üzeri şiddetinde depremler olabileceğini belirterek, ülke genelinde deprem hazırlıklarının önemine işaret ediyor.

Depremin büyüklüğü ve şiddeti arasındaki fark

Görür, depremin büyüklüğü ile şiddeti arasındaki önemli farka dikkat çekiyor ve vatandaşların bu ayrımı doğru anlamalarının önemini vurguluyor.

Bolu için deprem riski

Olası bir Marmara depreminde Bolu'nun da risk altında olabileceği belirtiliyor. 6 Şubat Malatya ve Kahramanmaraş depremlerinin bölgesel etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bir İstanbul depreminin Bolu ve çevre illeri etkileyebileceği ifade ediliyor.

Bolu'nun sarsıntılı geçmişi

Bolu'nun deprem geçmişi incelendiğinde, 1944 Bolu-Gerede, 1957 Bolu Abant, 1967 Bolu Mudurnu ve özellikle 1999'daki Gölcük depremi sonrası yaşanan Bolu Düzce depremi gibi 7.0 üzeri şiddetli depremler yaşandığı görülüyor. Bu durum, Bolu'yu Türkiye'nin en sık ve şiddetli depremlerle karşılaşan şehirlerinden biri olduğunu gösteriyor.