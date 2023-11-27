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Nesli tükenme tehlikesindeki yabani ispinoz kuşları korumaya yönelik proje başlatıldı

Öğretim Üyesi Arda Onur Özkök’ün yürütücüsü olduğu “Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Yabani İspinoz Türlerinin Korunabilmesine Yönelik Gloster Kanarya Spermasının Dondurularak Saklanması Projesi” TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü.

Kuşların spermleri dondurularak saklanacak

Doğada nesli tehlike altında olan ispinoz türlerinin korunmasına yönelik gloster kanarya spermasının dondurularak saklanmasına ilişkin projenin desteklendiğini belirten Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Arda Onur Özkök, “Erkek kanaryalarda sperma ağırlıklı, dişilerde suni tohumlama ve yumurta verim özellikleri üzerine çalışmalar sürdürüyoruz” dedi.

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Bilim adamı kuşlara hayran kaldı

Bilimsel çalışmalar dışında hobi olarak kendi imkanlarıyla gloster kanarya yetiştirirken çeşitli renklerdeki kanaryaların seslerinin yanı sıra yuvarlak gösterişli gövdesiyle gloster ırkının görenleri hayran bıraktığını anlatan Arda Onur Özkök, bu kuşların yetiştirilmesinin ve nitelikli olarak çoğaltılmasının titiz bir özveri gerektirdiğine işaret etti.

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Türün sürekliliğini sağlamak

Sadece yavru üretiminin yetmeyeceğini vurgulayan Özkök, “Doğru yavruları almak önemli. Üretim sezonunda yüzlerce yavru alabilirsiniz ama bunlardan istediğiniz vasıflarda alacağınız yavru birkaçı geçmez. Doğru yavruyu alabilmek ve sürekliliğini sağlamak için uygun standartlara sahip ve nitelikli tüy yapısına haiz kuşların bir araya getirilmesi olukça önemlidir ve bu doğrultuda bıkmadan, yılmadan usanmadan sabırla özveriyle çalışmanız gerekir” diye konuştu.

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Dr. Öğretim Üyesi Arda Onur Özkök, çalışmalarına destekleri dolayısıyla Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve Suluova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin’e teşekkür etti.

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