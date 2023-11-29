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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan o canlıya Batı Karadeniz sahilleri ev olacak

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan o canlıya Batı Karadeniz sahilleri ev olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla, Batı Karadeniz Bölgesinin incisi Sinop sahillerinde denize salım yapılan binlerce özel yetiştirilmiş yavru balık Karadeniz ile buluştu.

11 bin Mersin balığı yavrusu denize salındı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Mersin balığının canlı sayısının artması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Sinop Merkez Balıkçı Barınağı'nda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla yavru Mersin balığının denize salımı gerçekleştirildi. Toplamda 11 bin adet Mersin balığı yavrusu Karadenize bırakıldı.

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Batı Karadeniz’in incisi Sinop’ta

Programda konuşan Bakan Yumaklı, “Mersin balığı yetiştirilmesi çok zor olan ve ülkemizde de bir dönem nesli tükenmiş türlerin arasındaydı. Siyah havyarın üretildiği bir balık. Amasya İl Tarım Müdürlüğümüz tarafından yeniden üretimi yapıldı. Çok meşakkatli bir süreçten sonra artık ülkemizin denizlerine salınacak seviyeye geldi. Bugün Sakarya’dan Samsun’a kadar bütün bu alanı kapsayan Karadeniz’in sularına 11 bin Mersin balığını salmış olacağız” dedi.

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Katma değeri çok yüksek olan bir ürün

Yumaklı, “Bu gibi balık türlerini de bizim ilgili Genel Müdürlüğümüz hem koruma kullanma dengesi içerisinde hem de türlerin daha da avlanabilir bir pozisyona gelmesi ile alakalı çalışmalarına devam ediyor. Ben buradan balıkçılık sektörüne teşekkür ederim. Hakikaten ülkemiz için çok önemli bir iş başarıldı. Geçen yıl 1,5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmıştık. Bu yıl sonu itibari ile umarım 2 milyar doları yakalayacağız. Balıkçılarımız sadece iç sularda değil aynı zamanda ülkemiz dışındaki sularda da avlanmaya devam ediyor. Bu sularda avlanması ve ülke ekonomisine katkıları için bizlerde elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.

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