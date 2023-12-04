ODTÜ Mezunu Nazım Ulusoy, CHP'den Mudurnu Belediye Başkan aday adayı

Mudurnu'nun yerel yüzü: Nazım Ulusoy'un kökleri ve eğitimi

1958 yılında Mudurnu'da doğan Ulusoy, İlk ve ortaokulunu Mudurnu'da, lise eğitimini ise Bolu'da tamamladı. Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından ODTÜ'den Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Ulusoy, Mudurnu için önemli planlar yapmaya hazır.

Çeşitli alanlarda deneyim: Ulusoy'un mesleki yolculuğu

ODTÜ eğitimi sırasında metropollerin yönetimi üzerine dersler alan Ulusoy, Bolu ve Mudurnu'da çeşitli alanlarda çalışarak zengin bir deneyim birikimi elde etti. Çiftçilikten inşaat sektörüne kadar geniş bir yelpazede yer alan Ulusoy, Mudurnu için ciddi bir potansiyele sahip.

Mudurnu'nun temel sorunlarına odaklanan aday

Mudurnu ve Nallıhan arasındaki yolun durumuna değinen Ulusoy, “2020 yılında Mudurnu – Nallıhan yolu aynalı kaya mevkiinde heyelan meydana geldi. 2 ya da 3 ay gibi bir süre Mudurnu – Nallıhan yolu açılmadı. Ben bu süreçte Ankara’ya yumurta götürüyordum depo Ankara Sincan’daydı. Yol kapalı olduğundan dolayı hep Bolu üzerinden götürmek zorunda kalmıştım. Benim cebimden ekstra maliyet çıktı. Karayolları rakamlarına göre o yolda günde 2500-2700 araç geçiyor. Bu da sadece benim için ekstra maliyet değil, oradan geçen herkes için ekstra maliyet olduğu anlamına geliyor”. Ayrıca, Mudurnu'nun sosyo-ekonomik endekste düşük sıralarda yer almasını da gündeme getirerek, bu durumu iyileştirmek için çalışmalar yapacağını aktardı.

Geleceğe dönük hedefler ve CHP'nin rolü

Ulusoy, genel, geçmiş ve gelecek sıralamasını düzelterek Mudurnu'nun sorunlarına el atmayı hedefliyor. "Bolu birincidir, Gerede ikincidir, Mudurnu üçüncü olacaktır" diyerek iddialı bir hedef belirleyen Ulusoy, CHP'nin sosyal belediyecilik anlayışına vurgu yaparak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinin projelerine ilgi duyacağı ve Mudurnu için kolları sıvayacağını belirtti. Mudurnu'yu çok daha iyi yerlere taşıyacağına olan inancını ve Mudurnu’nun kalkınması için gecesini gündüzüne katacağını ifade etti.