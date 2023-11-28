Öğrencilere Özel Vergisiz Bilgisayar Kampanyası: İşte 9.500 TL'nin Altında Amazon Bilgisayar Önerileri!

Vergisiz avantajıyla, 9.500 TL'nin altında fiyatlarla sunulan bu bilgisayarlar, öğrencilerin online dersler, ödevler, sunumlar ve günlük ihtiyaçları için uygun seçenekler olabilir.

Acer Aspire 3 İşlemci: Intel Core i3-N305

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 256 GB SSD

Ekran Boyutu: 15.6''

İşletim Sistemi: FreeDOS

Acer Aspire 3, hafif tasarımı, aydınlatmalı klavyesi ve 15.6 inçlik ekranıyla günlük kullanımda başarılı bir performans sunuyor. Giriş seviyesi olmasına rağmen işlevselliğiyle dikkat çekiyor.

Lenovo IdeaPad 1 İşlemci: AMD Ryzen 3 7320U

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 512 GB SSD

Ekran Boyutu: 15.6'' FHD

İşletim Sistemi: FreeDOS

512 GB SSD ve uzun pil ömrüyle öne çıkan Lenovo Ideapad 1, Dolby Audio stereo hoparlörleri ve HD web kamerası gibi özellikleriyle uygun fiyatlı bir tercih sunuyor.

ASUS Vivobook 15 İşlemci: Intel Core i3-1215U

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 256 GB SSD

Ekran Boyutu: 15.6'' FHD

İşletim Sistemi: FreeDOS

9.500 TL'nin altında fiyatla sunulan ASUS Vivobook 15, günlük işler için ideal bir bilgisayar. TÜV Rheinland sertifikası ile göz sağlığınızı koruma özelliği de bulunuyor.

Dell Inspiron İşlemci: Intel Core i3-1115G4

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 256 GB SSD

Ekran Boyutu: 15.6'' FHD

İşletim Sistemi: FreeDOS

Geri dönüştürülmüş materyallerle üretilen Dell Inspiron, hafif tasarımı ve güçlü performansıyla öne çıkıyor, aynı zamanda eğitim için uygun bir seçenek sunuyor.

Dell Vostro 3400 İşlemci: Intel Core i3

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 256 GB SSD

Ekran Boyutu: 14''

İşletim Sistemi: FreeDOS

Daha küçük ve hafif bir seçenek arayanlar için uygun olan Dell Vostro 3400, günlük kullanımda başarılı bir performans sergiliyor.

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