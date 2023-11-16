Ogün Samast, İyi Haliyle Şartlı Tahliye Edildi

Cinayetin ardından gelen yıllar

Hrant Dink, Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaparken, 19 Ocak 2007 tarihinde 17 yaşındaki Ogün Samast tarafından silahla vahşice öldürüldü. Dink'in ölümü Türkiye'de ve uluslararası toplumda büyük yankı uyandırdı. Samast, cinayetten sonra kaçtığı Samsun'da yakalandı.

Dava süreci ve yargı yolu

Dink cinayetiyle ilgili 20 Nisan 2007'de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bu davada Samast'ın yanı sıra, cinayetin azmettiricileri Erhan Tuncel ve Yasin Hayal de dahil olmak üzere 18 sanık yargılandı. İlerleyen süreçte sanık sayısı 20'ye yükseldi, ancak birçok tahliye kararıyla tutuklu sayısı azaldı.

Samast'ın yargılanması ve cezası

Samast, cinayeti işlediğinde reşit olmadığı için dosyası ayrılarak İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. 25 Temmuz 2011'de bu mahkeme, Samast'ı 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu karar daha sonra Yargıtay tarafından onaylandı.

Şartlı tahliye kararı

Ogün Samast, Şubat 2023'te Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne getirildi. Burada geçirdiği yaklaşık 10 aylık sürenin ardından, iyi hali göz önünde bulundurularak Şubat ayında şartlı tahliye edildi. Bu karar, kamuoyunda çeşitli tepkilere neden oldu.