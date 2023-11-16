  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ogün Samast, İyi Haliyle Şartlı Tahliye Edildi

Ogün Samast, İyi Haliyle Şartlı Tahliye Edildi

Ogün Samast, Hrant Dink cinayetinin faili, iyi hali göz önünde bulundurularak Bolu F Tipi Cezaevi'nden şartlı olarak tahliye edildi.

Cinayetin ardından gelen yıllar
Hrant Dink, Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaparken, 19 Ocak 2007 tarihinde 17 yaşındaki Ogün Samast tarafından silahla vahşice öldürüldü. Dink'in ölümü Türkiye'de ve uluslararası toplumda büyük yankı uyandırdı. Samast, cinayetten sonra kaçtığı Samsun'da yakalandı.

aw077315-02.jpg

Dava süreci ve yargı yolu
Dink cinayetiyle ilgili 20 Nisan 2007'de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bu davada Samast'ın yanı sıra, cinayetin azmettiricileri Erhan Tuncel ve Yasin Hayal de dahil olmak üzere 18 sanık yargılandı. İlerleyen süreçte sanık sayısı 20'ye yükseldi, ancak birçok tahliye kararıyla tutuklu sayısı azaldı.

Samast'ın yargılanması ve cezası
Samast, cinayeti işlediğinde reşit olmadığı için dosyası ayrılarak İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. 25 Temmuz 2011'de bu mahkeme, Samast'ı 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu karar daha sonra Yargıtay tarafından onaylandı.

Şartlı tahliye kararı
Ogün Samast, Şubat 2023'te Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne getirildi. Burada geçirdiği yaklaşık 10 aylık sürenin ardından, iyi hali göz önünde bulundurularak Şubat ayında şartlı tahliye edildi. Bu karar, kamuoyunda çeşitli tepkilere neden oldu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Konuralp'te tarih yeniden canlanıyor
Konuralp'te tarih yeniden canlanıyor
Ogün Samast'ın tahliye süreci; Yedi red ve sonuçta şartlı tahliye
Ogün Samast'ın tahliye süreci; Yedi red ve sonuçta şartlı tahliye
Bolu Dağı Tüneli’nde heyelan riski, İstanbul yönü trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli’nde heyelan riski, İstanbul yönü trafiğe açıldı
Mercek-4 Operasyonu'nda Bolu'da büyük başarı, ruhsatsız silah kaçakçılarına darbe
Mercek-4 Operasyonu'nda Bolu'da büyük başarı, ruhsatsız silah kaçakçılarına darbe
Bolu'da esnaf kredilerinde önemli güncellemeler: Limit 650 bin liraya çıktı
Bolu'da esnaf kredilerinde önemli güncellemeler: Limit 650 bin liraya çıktı
Bolu İl Özel İdaresi'nin 2024 bütçesi 506 milyon lira olarak onaylandı
Bolu İl Özel İdaresi'nin 2024 bütçesi 506 milyon lira olarak onaylandı
HAKLARIMIZI ÖĞRENELİM VE ÖĞRETELİM !
HAKLARIMIZI ÖĞRENELİM VE ÖĞRETELİM !
Bolu, Gerede, Ankara ve Bursa illerinde hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Bolu, Gerede, Ankara ve Bursa illerinde hafta sonu hava durumu nasıl olacak?