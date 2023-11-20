Ogün Samast'a Yeni İddianame: Tahliyeden Sonra 12 Yıl Hapis Talebi

İddianamede, Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Bu gelişme, Hrant Dink cinayeti davasında yeni bir aşamayı işaret ediyor.

Samast Davası Yeniden Gündemde

Hrant Dink cinayetiyle ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava, kamu görevlilerinin cinayeti önleme görevlerini yerine getirmediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Yeni hazırlanan iddianamede, Ogün Samast'ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibatı olduğu ve bu irtibatla cinayeti işlediği belirtiliyor. İddianamede, FETÖ'nün Hrant Dink cinayeti sonrası İstanbul İstihbarat Müdürlüğü'nü ele geçirdiği ve bir dizi operasyon ve darbe girişimine yol açtığı ifade ediliyor.

Suça Sürüklenen Çocuk: Ogün Samast

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ogün Samast, 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Samast'ın cinayeti işlerken ve sonrasında FETÖ'nün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiği kaydediliyor. Samast'ın 2014'te verdiği ifadeler, onun cinayeti nasıl işlediğine ve bu süreçteki etkileşimlere dair önemli bilgiler sunuyor.

12 Yıl Hapis Talebi: Samast Yeniden Mahkemede

Hazırlanan iddianamede, Ogün Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame onaylandığı takdirde Samast'ın önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor. Bu durum, Hrant Dink cinayeti davasında yeni bir evreyi temsil ediyor ve Türkiye'nin yakın tarihine dair önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.