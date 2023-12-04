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Okul kantinlerine hakkında Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik neleri değiştirdi?

Okul kantinlerine hakkında Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik neleri değiştirdi?

Milli Eğitim Bakanlığı, okul kantinlerinin işletilmesine yönelik önemli bir yönetmelik değişikliğini Resmi Gazete'de yayımladı. Bu yeni düzenleme, okul kantinlerinin kiralama süreçlerinden ustalık belgesi şartlarına kadar bir dizi yeniliği içeriyor.

Kantin Kiralama Süreçlerindeki Yenilikler

Yeni yönetmelik, okul kantinlerinin kiralama süresini en fazla 5 yıl olarak sınırlıyor.

İlk yıl için kira bedeli, ihale bedeli olarak belirlenecek ve sonraki yıllarda TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi oranında artış yapılacak. Önemli ölçüde farklılaşma olması durumunda, muhammen bedel yeniden belirlenerek yeni sözleşme düzenlenecek.

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Pazarlık Usulü ile Kiralama ve Ustalık Belgesi Şartı

Mevcut kantin işletmecileri, sözleşme süresi bitiminde ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, kantinleri pazarlık usulü ile yeniden kiralayabilecek. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre, iş yeri açma belgesine sahip olanlar, kantincilik alanında ustalık belgesine sahip katılımcılarla aynı önceliğe sahip olacak.

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Kiralama Amacı Dışında Kullanım

Kiralanan yerler, sadece kiralama amacı için kullanılabilecek ve kira sözleşmeleri ilgili millî emlak birimine gönderilecek. Kira sözleşmesi imzalanmadan yer teslimi yapılamayacak ve okul yönetimi, kiralanan yeri 15 gün içinde kiracıya teslim etmekle yükümlü olacak.

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Yeni yönetmelik, okul kantinlerinin işletilmesinde daha düzenli ve adil bir sürecin oluşturulmasını amaçlıyor. Bu değişiklikler, hem kantin işletmecileri hem de okul yönetimleri için yeni düzenlemeler ve yükümlülükler getiriyor.

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