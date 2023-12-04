Ölümle böyle dans ettiler: Motosikletin üzerinde tehlikeli yolculuk

Sakarya’nın Taraklı ilçesinden İlimizin Göynük İlçesine D-150 kara yolunda yolculuk yaparken, motosikletlerin üzerine yatarak giden iki sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Göynük-Taraklı D-150 kara yolu Eşme Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, kasksız iki motosiklet sürücüsü, motosikletiyle ilerlediği sırada yaptığı hareketlerle tehlikeye davetiye çıkardı. Yatarak kullandıkları motosikletlerle adeta ölümle dans eden sürücülerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kasksız motosiklet sürücülerinin, motosikletlerin üzerine yatarak ilerlemesi yer alıyor. Yaşanan sorumsuzluk haber mecralarına yansıyınca Jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı ve olayın sorumluları hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.