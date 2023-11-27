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OnePlus 12 Tasarımında Neler Değişti? Dört Sensörlü Adacık ve Şeffaf Detaylar

OnePlus 12 Tasarımında Neler Değişti? Dört Sensörlü Adacık ve Şeffaf Detaylar

4 Aralık'ta gerçekleşecek olan OnePlus 12'nin resmi tanıtımına sayılı günler kala, Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da sızan basın görselleri, meraklıları heyecanlandırdı.

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli, üç farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Beyaz, siyah ve mermer desenine benzeyen yeşil, OnePlus 12'nin renk paletini oluşturacak.

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OnePlus 12 Tanıtımı: 4 Aralık'ta Gerçekleşecek Olan Resmi Lansman

OnePlus, pazarlama stratejisi kapsamında sızdırılan görsellerle birlikte, telefonun tasarımına odaklanmış gibi görünüyor. Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla, şirket cihazın arka tasarımında sadeliği ön plana çıkarmış. Telefon, zarif ve derli toplu bir görünüm sunarken, OnePlus 11'e kıyasla daha ince bir tasarıma sahip.

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OnePlus 12 Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah ve Yeşil Mermer Deseni

Arka kısımda dikkat çeken bir detay, dört sensörün bir arada yer aldığı adacık. Bu adacık, yuvarlak bir şekle sahip ve sol üst köşede yer alan flash ışığıyla destekleniyor. Tasarımın dikkat çekici bir özelliği olarak adacığın siyah renkten şeffafa dönüşü, OnePlus'ın estetik anlayışındaki incelikleri gözler önüne seriyor.

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OnePlus 12 Tasarımında Zarif Değişiklikler: İnce Detaylar ve Sadeliğin Buluşması

OnePlus 12'nin tasarımı, firmanın önceki modellerine sadık kalarak, markanın karakteristik özelliklerini taşıyor. Ancak, yeni modeldeki ince detaylar ve kullanılan renk paleti, telefonun önceki versiyonlarından farklı ve dikkat çekici bir atmosfer sunmayı amaçlıyor.

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OnePlus 12 İle Beklenen Estetik Değişim: OnePlus 11'e Kıyasla Neler Değişiyor?

Teknoloji tutkunları, OnePlus 12'nin tanıtımı ile birlikte, donanım özellikleri ve diğer detaylar konusunda da bilgi sahibi olmayı bekliyor. 4 Aralık'taki lansman etkinliği, OnePlus hayranları için heyecan verici bir gün olacak ve firmanın bu yeni modeli ile teknoloji dünyasındaki yerini güçlendirmesi bekleniyor. Yeni bilgiler ve detaylar ortaya çıktıkça, OnePlus 12'nin özellikleri hakkındaki merak da giderek artacak.

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