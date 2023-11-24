Operasyon Mercek-6: Türkiye genelinde büyük darbe

Silah kaçakçılığına büyük darbe

Operasyonların detaylarına dair bilgi veren Bakan Yerlikaya, bu kapsamlı çalışmada 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca ve 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 951 silahın ele geçirildiğini bildirdi. Bu, son zamanlarda yapılan operasyonlar arasında kayda değer bir başarı olarak öne çıkıyor.

Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor

Yerlikaya, operasyonun halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütleri ve silah temin edenlere karşı yapıldığını vurguladı. Bu operasyonların, suç örgütlerini adalete teslim etme konusundaki kararlılığın bir göstergesi olduğunu belirtti.

Eş zamanlı ve geniş kapsamlı baskın

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri iş birliğiyle İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara başta olmak üzere pek çok ilde gerçekleştirilen operasyonlar, silah kaçakçılarına karşı verilen mücadelenin ne kadar geniş çaplı olduğunu gösteriyor.

Bölge bölge operasyon detayları

İstanbul'da 181 tabanca ve 4 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken, 209 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana, İzmir, Samsun ve Ankara gibi büyük şehirlerde de benzer başarılı sonuçlar elde edildi. Bu sonuçlar, emniyet güçlerimizin şehir merkezlerinde ve kırsal alanlarda etkin bir şekilde çalıştığının kanıtı.

Kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür

Bakan Yerlikaya, bu operasyonları başarıyla yürüten Jandarma ve Emniyet teşkilatlarını tebrik ederek, aziz milletimizin huzur içinde olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.