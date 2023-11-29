Operasyon SİBERGÖZ-8: Kastamonu ve Mersin'de büyük siber suç operasyonu

Operasyonun hedefi ve yakalananlar

Operasyonun hedefinde, bilişim teknolojilerini kötüye kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan şahıslar vardı. Bu kapsamlı operasyon sonucunda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ve buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Operasyonun etkileri ve önemi

SİBERGÖZ-8 operasyonu, siber suçlarla mücadelede Türkiye'nin kararlılığını ve bu tür suçlara karşı gösterdiği etkin müdahale yeteneğini gözler önüne seriyor. Operasyon, bilişim sistemlerini hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı alınan önlemlerin ne derece ciddi ve kapsamlı olduğunun bir göstergesi.

Yerel ve ulusal güvenliğe katkı

Siber güvenliğin, hem yerel hem de ulusal güvenlik için kritik bir öneme sahip olduğu günümüz dünyasında, bu tür operasyonlar büyük bir önem taşımaktadır. SİBERGÖZ-8, siber suçlulara karşı yürütülen mücadelede bir kilometre taşı olarak görülüyor.