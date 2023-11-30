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Operasyonla yakalanan uyuşturucu baronu: gençleri zehirleyen kadın tutuklandı

Operasyonla yakalanan uyuşturucu baronu: gençleri zehirleyen kadın tutuklandı

Düzce'de yaşanan nefes kesen bir operasyon, uyuşturucu tacirliği yapan bir kadının tutuklanmasıyla sonuçlandı. Ağa Mahallesi'nde S.A. isimli kadın, uyuşturucu satışı yaparken narkotik polisi tarafından suçüstü yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönlendirmesiyle harekete geçen narkotik ekipler, mahallede yoğun bir gözetim faaliyeti başlattı. S.A.'nın evine sık sık giriş çıkış yapan gençlerin takibi sonucu, B.S. (27), B.A. (24) ve E.Ö. (24) isimli şahıslar gözaltına alındı. Bu şahıslardan 7 gram bonzai ele geçirildi. Özellikle B.S. ve B.A.'nın geçmiş suç kayıtları dikkat çekiciydi.

Zehir tacirine şafak operasyonu

Narkotik polisinin düzenlediği şafak operasyonu sırasında S.A.'nın ikametinde yapılan aramada, 54 gram bonzai ve lyrica maddeleri ele geçirildi. Bu operasyonla birlikte, gençleri hedef alan uyuşturucu satışı faaliyetlerine büyük bir darbe vurulmuş oldu.

Uyuşturucu baronu kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yakalanan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, Düzce'deki uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarı olarak kaydedildi.

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