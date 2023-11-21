Orman Genel Müdürlüğü'nün yenilikçi adımı: Aladağ'da barkotlama sistemi devrede!

Aladağ İşletme Şefliği, barkotlama sisteminin ilk uygulama bölgesi oldu. 19 numaralı bölmede gerçekleştirilen bu uygulama, 293 bin 955 metreküp dikili damgadan elde edilen 156 bin 970 metreküp orman emvalini kapsıyor. Her bir orman ürününe barkot yerleştirilerek, ürünlerin takibi artık daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Teknoloji ve doğa el ele

Bu proje, teknolojinin doğa yönetimindeki rolünü ön plana çıkarıyor. Barkotlar, tabletler aracılığıyla ORBİS sistemine işlenerek, orman emvalinin her aşamasının takibi sağlanıyor. Bu sayede, orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için büyük bir adım atılmış oluyor.

Pilot Bölge Aladağ'da uygulama başladı

İlk uygulama sırasında Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü'nün yetkilileri Osman Gölge, Murat Bıçakcı ve Enes Muhammed Kayhan hazır bulundu. Bu ekip, sistemle ilgili detaylı bilgileri sağlayarak, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağladı.

Geleceğe yönelik planlar

Orman Genel Müdürlüğü, bu pilot uygulamanın başarılı olması durumunda Türkiye'nin diğer bölgelerinde de benzer uygulamalar yapmayı planlıyor. Bu, ülke genelinde orman kaynaklarının daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyacak.