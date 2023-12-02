Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bolu Orman Bölge müdürlüğünü ziyaret etti

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bir dizi ziyaretlerde bulunmak, yapılan yatırımları yerinde görmek ve denetlemek üzere Bolu’ya geldi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman ve Müfettiş Murat Çevirme eşlik etti.



2024 yılı programları değerlendirildi

İlk olarak Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile bir süre sohbet etti. Daha sonra Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile Bolu ve Aladağ Orman İşletme Müdürlerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.

Şentürk brifing verdi

Toplantıda, Bölge Müdürlüğünün 2023 yılı program gerçekleşmeleri ve 2024 yılı programları ile Bölge Müdürlüğünde yürütülen ormancılık faaliyetleri hakkında Bölge Müdürü Mahmut Şentürk’ten bilgi aldı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey genel konularda değerlendirmelerde bulunarak toplantıya katılan personel ile bir süre sohbet etti. Toplantıya katılan personele yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Orman Genel Müdürü Karacabey başarı ve iyi niyet temennisinde bulundu.

Ormancılık faaliyetleri değerlendirildi

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığınca, Elmalık mevkiinde düzenlenen ve 2 gün sürecek olan toplantı başladı. Ekosistem Tabanlı Orman Amenajman Planlarında Servet ve Artım Hesabı toplantısına katılan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey burada katılımcılarla bir araya gelerek Orman Genel Müdürlüğünün güncel ve genel konular ile ormancılık faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.