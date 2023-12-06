  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ormancılar için hayati ilk yardım eğitimi: Bolu'da farkındalık artıyor
Ormancılar için hayati ilk yardım eğitimi: Bolu'da farkındalık artıyor

Ormancılar için hayati ilk yardım eğitimi: Bolu'da farkındalık artıyor

Bolu'da ormancılar için başlatılan ilk yardım eğitimi, acil sağlık sorunlarına müdahale konusunda farkındalık yaratıyor. Program, çalışanların güvenliğini ve acil durumlarda etkili müdahale yeteneklerini artırıyor.

Acil durumlara hızlı müdahale: ilk yardım eğitiminin önemi

Bu eğitimler, zaman zaman ormanlık alanlarda yaşanan yaralanma ve sağlık sorunlarına dair farkındalığı artırmayı hedefliyor. Eğitim, profesyonel sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar çalışanların kendilerine veya yaralı meslektaşlarına yardımcı olabilmelerini sağlamak için tasarlandı. Program, acil durumların etkisini azaltmayı ve hastaların tedavi sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

ormancilara-yonelik-ilk-yardim-egitimi-2.jpg

Profesyonel eğitimlerle donatılan ormancılar

Eğitim, temel ilk yardım becerilerini kapsıyor: bilinç kontrolü, solunum yolu açma, kalp masajı, kan durdurma, yaraların temizlenmesi ve bandajlama, zehirlenmelerde ve yanıklarda ilk yardım. Uzman eğiticiler tarafından verilen bu eğitimler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini de güçlendiriyor.

ormancilara-yonelik-ilk-yardim-egitimi-1.jpg

Bolu'da ilk yardım bilinci ve sertifikasyon

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri statüsüne göre belirlenen sayıda ilkyardımcının bulundurulması zorunluluğunu da yerine getiriyor. Bu kapsamda, eğitimlere katılarak sertifika alan kişi sayısı 94’e ulaştı.

ormancilara-yonelik-ilk-yardim-egitimi-4.jpg

Güvenli bir çalışma ortamı için adımlar

Bu girişim, ormanlık alanlarda çalışan bireylerin güvenliğini artırmak ve olası acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale yeteneği kazandırmak için önemli bir adım. Bolu'da ormancıların aldığı bu ilk yardım eğitimi, hem bireysel hem de toplumsal bir farkındalık yaratıyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Eşlerinin çalıştığı maden ocağını yakından gördüler
Eşlerinin çalıştığı maden ocağını yakından gördüler
29 yıl hapis yattıktan sonra felç geçiren Cemal Tanhan hayatını kaybetti
29 yıl hapis yattıktan sonra felç geçiren Cemal Tanhan hayatını kaybetti
Batı Karadeniz’de hareketlilik, Sinop ve Düzce'de uyuşturucu operasyonları: şüpheliler tutuklandı
Batı Karadeniz’de hareketlilik, Sinop ve Düzce'de uyuşturucu operasyonları: şüpheliler tutuklandı
Sağlıklı ve hijyenik ekmek nasıl üretilir?
Sağlıklı ve hijyenik ekmek nasıl üretilir?
350 bin AVM ziyaretçisine Aytemiz ve Esas Gayrimenkul özel akaryakıt indirimi!
350 bin AVM ziyaretçisine Aytemiz ve Esas Gayrimenkul özel akaryakıt indirimi!
Teknorot Fabrikası işçi servisi park halindeyken bir anda alev aldı
Teknorot Fabrikası işçi servisi park halindeyken bir anda alev aldı
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Geyikgölü Orman İşletme Şefliğinde yeni uygulama
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Geyikgölü Orman İşletme Şefliğinde yeni uygulama