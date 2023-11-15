Ormancılara yönelik narkotik farkındalık eğitimi Bolu'da yapıldı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün öncülüğünde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel bir eğitim programı, bölgedeki ormancılara narkotik maddeler hakkında temel bilgiler ve farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Bu girişim, bölgede narkotik madde kullanımının önlenmesine yönelik kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Narko-Rehber Leyla Kamanlı'dan Detaylı Bilgilendirme

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan Polis Memuru Narko-Rehber Leyla Kamanlı'nın verdiği eğitim, Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Eğitime Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, Şube Müdürleri ve 55 personel katıldı.

Eğitimin Odak Noktaları

Eğitim programında, narkotik madde kullanımının belirtileri, kullanıcıların nasıl tespit edileceği, şüpheli durumların nasıl anlaşılacağı ve kullanıcıların üzerindeki sosyal, fiziksel ve ruhsal etkileri gibi konular işlendi. Ayrıca, narkotik maddelerin tanıtımı ve mücadele yöntemleri de ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

"UYUMA" Uygulaması ile İhbar Kolaylığı

Eğitimde, cep telefonlarına indirilebilen ‘UYUMA’ isimli uygulamanın tanıtımı yapıldı. Bu uygulama, narkotik suçlarla ilgili ihbarların kolay ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin bu ihbarları dikkatle değerlendireceği belirtildi.

Eğitimin Önemi ve Etkisi

Bu eğitim programı, Bolu bölgesinde narkotik madde kullanımı ve suçlarına karşı bilinç ve farkındalığı artırmayı hedefliyor. Ormancılar ve diğer ilgili personel, aldıkları bu eğitimle narkotik maddelerin tespiti ve mücadelede daha aktif bir rol üstlenebilecekler. Bu tür eğitimlerin, bölgedeki narkotik madde kullanımını azaltmada etkili bir rol oynaması bekleniyor.