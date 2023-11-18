Osmanlı Ocakları, Mardin İl Başkanlığına Tahsin Demir'i Atadı

Yapılan atama töreninde konuşan Canpolat, Demir'e başarılar dileyerek, "Geçmiş dönemlerde Osmanlı Ocakları Mardin İl Başkanlığı yapan tüm başkanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Tahsin Demir, Canpolat'a teşekkür ederek, "Türk ve İslam bayrağının hizmetkarı olmaktan daha büyük bir makam ve mevkii düşünülemez. Davamızı ve bayrağımızı hak ettiği yerlere taşımak ve ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. Osmanlı Ocakları, Türk ve İslam kültürünü koruma ve yaşatma amacı güden bir sivil toplum kuruluşudur. Mardin İl Başkanlığına atanan Tahsin Demir, bu sorumluluğun bilinciyle görevine başlamıştır.