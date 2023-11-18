  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Osmanlı Ocakları, Mardin İl Başkanlığına Tahsin Demir'i Atadı
Osmanlı Ocakları, Mardin İl Başkanlığına Tahsin Demir'i Atadı

Osmanlı Ocakları, Mardin İl Başkanlığına Tahsin Demir'i Atadı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Mardin İl Başkanlığına Tahsin Demir'i atadı.

Yapılan atama töreninde konuşan Canpolat, Demir'e başarılar dileyerek, "Geçmiş dönemlerde Osmanlı Ocakları Mardin İl Başkanlığı yapan tüm başkanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Tahsin Demir, Canpolat'a teşekkür ederek, "Türk ve İslam bayrağının hizmetkarı olmaktan daha büyük bir makam ve mevkii düşünülemez. Davamızı ve bayrağımızı hak ettiği yerlere taşımak ve ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. Osmanlı Ocakları, Türk ve İslam kültürünü koruma ve yaşatma amacı güden bir sivil toplum kuruluşudur. Mardin İl Başkanlığına atanan Tahsin Demir, bu sorumluluğun bilinciyle görevine başlamıştır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Kış lastiği zorunluluğu yaklaşıyor: Uzmanlardan önemli uyarılar ve tavsiyeler
Kış lastiği zorunluluğu yaklaşıyor: Uzmanlardan önemli uyarılar ve tavsiyeler
Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat: uyuz tehlikesi ile karşı karşıyasınız
Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat: uyuz tehlikesi ile karşı karşıyasınız
Karadeniz Bölgesi'nin zengin biyoçeşitliliği kameralara yansıdı
Karadeniz Bölgesi'nin zengin biyoçeşitliliği kameralara yansıdı
Türk fındığından kazanan Ferrero Avustralya'da Fındık yetiştirmeye çalıştı
Türk fındığından kazanan Ferrero Avustralya'da Fındık yetiştirmeye çalıştı
Bolu Belediyespor'un Sultanlar liginden düşüşü ve unutulan Bolu’nun sultanları
Bolu Belediyespor'un Sultanlar liginden düşüşü ve unutulan Bolu’nun sultanları
Bolu Belediye Meydanı'nda Çıkan Kavgada Gergin Anlar
Bolu Belediye Meydanı'nda Çıkan Kavgada Gergin Anlar
Bolu'da gizemli kazı ve yayın yasağı: CHP'li Ateş'ten eleştiriler
Bolu'da gizemli kazı ve yayın yasağı: CHP'li Ateş'ten eleştiriler
Bolu'da Kış Lastiği Uygulaması Öncesi Yoğun Mesai
Bolu'da Kış Lastiği Uygulaması Öncesi Yoğun Mesai