Otonom Araçlar Dünya Genelinde Yaygınlaşıyor: Türkiye'de Durum Ne?

ABD ve Çin gibi ülkelerde başlayan otonom taksi hizmetleri, sensörler ve kameralar aracılığıyla trafik kurallarına uygun şekilde yol alabilen araçlarla gerçekleştiriliyor. Ancak, Türkiye'de durum nasıl?

Dünya Genelinde Otonom Araçların Yaygınlaşması

Gelişmiş ülkeler, yapay zekâ teknolojisinin katkısıyla otonom araç kullanımını artırmayı planlıyor. Almanya, Fransa ve İngiltere, düzenlemeler ve izinlerle otonom sürüşü teşvik etmeye çalışıyor. ABD ve Çin ise otonom sürüş ve taksi hizmetlerinde lider konumda bulunuyor. Japonya da otonom araçlara izin veren öncü ülkelerden biri.

Otonom Araçların Test Aşamaları

Otonom araçların kullanımında güvenlik büyük önem taşıyor. Örneğin, Cruise otonom taksiler ABD'de test edilirken, araçlar insan kulağının algılayamayacağı kadar küçük ses dalgaları yayarak çevresini algılıyor. Bu, güvenlik açısından önemli bir özellik olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de Otonom Araç Kullanımı

Türkiye'de 2021'de gerçekleştirilen ilk test sürüşüyle birlikte otonom araç kullanımı başladı. Ancak, henüz ABD veya Çin'deki gibi yaygın değil. Ülkemizde, şartlı otomasyon seviyesine kadar olan otonom araçlar kullanıma sunulmuş durumda. Şartlı otomasyon, aracın yolunu takip edebildiği ancak sürücünün belirli aralıklarla müdahale etmesi gereken bir seviyeyi ifade eder.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Adımları

Türkiye'de otonom sürüşün yaygınlaşmamasının sebeplerinden biri, henüz yolların otonom sürüşe uygun olmaması. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, akıllı ulaşım sistemleri (AUS) oluşturarak altyapıyı otonom sürüşe uygun hale getirme çabasında. Bu kapsamda şehirlerde sürdürülebilir, verimli ve güvenli ulaşım hizmetleri sunma amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Otonom Araç Modelleri

Dünya genelinde otonom sürüş özelliklerine sahip birçok otomobil modeli bulunuyor. BMW, Mercedes-Benz, Tesla, Acura, Alfa Romeo, Audi gibi markaların modelleri otonom sürüş deneyimini sunan araçlar arasında yer alıyor.

Otonom araçlar, teknolojik gelişmelerle birlikte geleceğin ulaşımını şekillendirecek gibi görünüyor. Türkiye ise altyapı çalışmalarıyla bu dönüşüme ayak uydurmaya çalışıyor.