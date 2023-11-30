  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Otonom Araçlar Dünya Genelinde Yaygınlaşıyor: Türkiye'de Durum Ne?
Otonom Araçlar Dünya Genelinde Yaygınlaşıyor: Türkiye'de Durum Ne?

Otonom Araçlar Dünya Genelinde Yaygınlaşıyor: Türkiye'de Durum Ne?

Otomotiv teknolojisi, otonom araçlar ve sürüşlerin yaygınlaşmasıyla hızla evriliyor.

ABD ve Çin gibi ülkelerde başlayan otonom taksi hizmetleri, sensörler ve kameralar aracılığıyla trafik kurallarına uygun şekilde yol alabilen araçlarla gerçekleştiriliyor. Ancak, Türkiye'de durum nasıl?

Dünya Genelinde Otonom Araçların Yaygınlaşması

otonom-araclar-bir-devrim-mi.jpg

Gelişmiş ülkeler, yapay zekâ teknolojisinin katkısıyla otonom araç kullanımını artırmayı planlıyor. Almanya, Fransa ve İngiltere, düzenlemeler ve izinlerle otonom sürüşü teşvik etmeye çalışıyor. ABD ve Çin ise otonom sürüş ve taksi hizmetlerinde lider konumda bulunuyor. Japonya da otonom araçlara izin veren öncü ülkelerden biri.

Otonom Araçların Test Aşamaları

7db4c940afd248860fbd5e6f2a933e0fd9837f7b.jpeg

Otonom araçların kullanımında güvenlik büyük önem taşıyor. Örneğin, Cruise otonom taksiler ABD'de test edilirken, araçlar insan kulağının algılayamayacağı kadar küçük ses dalgaları yayarak çevresini algılıyor. Bu, güvenlik açısından önemli bir özellik olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de Otonom Araç Kullanımı

Türkiye'de 2021'de gerçekleştirilen ilk test sürüşüyle birlikte otonom araç kullanımı başladı. Ancak, henüz ABD veya Çin'deki gibi yaygın değil. Ülkemizde, şartlı otomasyon seviyesine kadar olan otonom araçlar kullanıma sunulmuş durumda. Şartlı otomasyon, aracın yolunu takip edebildiği ancak sürücünün belirli aralıklarla müdahale etmesi gereken bir seviyeyi ifade eder.

1690895459419.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Adımları

Türkiye'de otonom sürüşün yaygınlaşmamasının sebeplerinden biri, henüz yolların otonom sürüşe uygun olmaması. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, akıllı ulaşım sistemleri (AUS) oluşturarak altyapıyı otonom sürüşe uygun hale getirme çabasında. Bu kapsamda şehirlerde sürdürülebilir, verimli ve güvenli ulaşım hizmetleri sunma amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Otonom Araç Modelleri

qualcomm-dan-yari-otonom-araclar-icin-buyuk-yatirim143468-0.jpg

Dünya genelinde otonom sürüş özelliklerine sahip birçok otomobil modeli bulunuyor. BMW, Mercedes-Benz, Tesla, Acura, Alfa Romeo, Audi gibi markaların modelleri otonom sürüş deneyimini sunan araçlar arasında yer alıyor.

Otonom araçlar, teknolojik gelişmelerle birlikte geleceğin ulaşımını şekillendirecek gibi görünüyor. Türkiye ise altyapı çalışmalarıyla bu dönüşüme ayak uydurmaya çalışıyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Bolu F Tipi Cezaevinde PKK'lı Hükümlülerden Öcalan İçin Açlık Grevi
Bolu F Tipi Cezaevinde PKK'lı Hükümlülerden Öcalan İçin Açlık Grevi
Tarlada ve Marketlerde Ispanak fiyat farkı dudak uçuklattı
Tarlada ve Marketlerde Ispanak fiyat farkı dudak uçuklattı
Vali Kılıç'ın halkla buluşması: sorunları dinlemek ve çözüm arayışı
Vali Kılıç'ın halkla buluşması: sorunları dinlemek ve çözüm arayışı
Özgür Özel-Meral Akşener Buluşması ve İttifak Görüşmesi: İlk Açıklamalar Geldi
Özgür Özel-Meral Akşener Buluşması ve İttifak Görüşmesi: İlk Açıklamalar Geldi
Emeklilerin hayatı değişiyor, en düşük maaş artık asgari ücret seviyesinde!
Emeklilerin hayatı değişiyor, en düşük maaş artık asgari ücret seviyesinde!
Dizel'den Elektrikliye Devrimsel Dönüşüm: Otomotiv Sektöründe Yeni Bir Çağ
Dizel'den Elektrikliye Devrimsel Dönüşüm: Otomotiv Sektöründe Yeni Bir Çağ
Bolu Gündem yine tarihi bir misyon üstleniyor ve tarafları canlı yayında tartışmaya davet ediyor
Bolu Gündem yine tarihi bir misyon üstleniyor ve tarafları canlı yayında tartışmaya davet ediyor
İYİ Parti ve CHP liderlerinin önemli buluşması
İYİ Parti ve CHP liderlerinin önemli buluşması