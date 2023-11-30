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Özgür Özel-Meral Akşener Buluşması ve İttifak Görüşmesi: İlk Açıklamalar Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında gerçekleşen ittifak görüşmesi, sona erdi. Liderler, görüşme sonrasında konuyla ilgili ilk açıklamalarını yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

Özgür Özel'in Açıklamaları

CHP lideri Özgür Özel, görüşmenin ardından Akşener ve heyetine teşekkürlerini ileterek, "Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme irade beyanları kararları vardı. Biz bu karara saygı duyduğumuzu belirterek somut bir öneriyle değil, yerel seçimde daha fazla esneklik ve ikili iş birlikleri kapsamında olabilecek bir iş birliği üzerine görüşmeler gerçekleştirdik. Yerel seçime yönelik olarak iş birliği içinde olup olamayacağımızı, bu kararın genel idare kurulu tarafından gözden geçirilip geçirilmeyeceğini sorduk. Sayın genel başkanımızdan bir yanıt aldık." şeklinde konuştu.

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Meral Akşener'in Pazartesi Kararı

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, "Bizim 81 ilde seçime girme kararımız var. Bu öneriyi pazartesi günü Genel İdare Kurulu'nda görüşeceğiz." ifadeleriyle kararlarını Genel İdare Kurulu'nda değerlendireceklerini belirtti.

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İttifakın Yerel Seçimlere Etkisi

Görüşme sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre, her iki parti lideri de yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmek konusundaki iradelerini koruyor. Ancak, Özgür Özel'in ifadesine göre, iş birliği ve esneklik üzerine odaklanan bir yaklaşım ortaya çıktığı anlaşılıyor. İYİ Parti'nin pazartesi günü yapacağı Genel İdare Kurulu toplantısı ise bu konudaki son kararı belirleyecek.

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Kamuoyu Beklentileri ve İlerleyen Süreç

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Genel İdare Kurulu toplantısı ve alınacak kararlar, iki parti arasındaki ilişkilerin seyrini belirleyecek önemli bir faktör olacak. Kamuoyu, her iki liderin de açıklamalarını dikkatle takip ederken, olası bir ittifakın nasıl şekilleneceği ve yerel seçimlere etkisi merakla bekleniyor. Bu buluşma, Türk siyasi arenasındaki dinamikleri şekillendirmede önemli bir adım olabilir.

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