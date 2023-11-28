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Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Yanıt: 'Sizin Yüzünüzden Kürtler Türkiye'de Daha Az Eşit'

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Yanıt: 'Sizin Yüzünüzden Kürtler Türkiye'de Daha Az Eşit'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda çeşitli konuları değerlendirdi.

Özel, öncelikle Tahir Elçi'nin ölüm yıldönümü ve duruşması için Diyarbakır'da bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve diğer CHP milletvekillerinin durumu ele alarak, Tahir Elçi davasının sürüncemede bırakıldığını, tanıkların dinlenmediğini ve adaletin sağlanana kadar takipçi olacaklarını ifade etti.

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Tahir Elçi Davası: Adaletin Sürüncemede Bırakılmasına Tepki

Akbelen Ormanı'ndaki maden çalışmalarına da değinen Özel, dinamit patlamalarının huzursuzluk yarattığını belirterek, konuyla ilgili çalışmaların yapıldığını ve bir heyet oluşturarak bölgeye gideceklerini söyledi. Ayrıca, CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik konusunda başarılı olduklarını vurgulayarak, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adaylarını destekleme çağrısında bulundu.

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Akbelen Ormanı'ndaki Maden Çalışmalarına Karşı CHP'nin Duruşu

Özel, diğer siyasi partilere de seslenerek, belediyelerin sadece CHP'li oylarla kazanılmadığını, İstanbul İttifakı örneğinde olduğu gibi farklı partilerin güç birliği yaparak başarılı olduklarını ifade etti.

2024 Yerel Seçimleri: CHP'nin Sosyal Belediyecilik Mesajı

Gazze için 'kalıcı ateşkes' çağrısı yaparak, Filistin'e gitmek istediğini belirten Özel, Türkiye'deki siyasi partilerin genel başkanlarını bir araya getirerek, Mısır ile temas kurmalarını ve Türkiye'nin iradesini göstermelerini istedi.

Gazze İçin Çağrı: Özel, Filistin'e Gitmek İstiyor

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Adalet nöbeti konusuna da değinen CHP lideri, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararını uygulamamasını eleştirerek, Anayasa'ya sahip çıkmak için adalet nöbeti tuttuklarını ve bu nöbeti Meclis'te gerçekleştirdikleri oturumla sonlandıracaklarını açıkladı.

Adalet Nöbeti: CHP, Anayasa'ya Sahip Çıkmaya Kararlı

Emeklilerin durumuna da dikkat çeken Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılması gerektiğini belirterek, bu konuda Meclis'te önerge sunacaklarını ve CHP Grubu olarak emeklilerden yana oy kullanacaklarını ifade etti.

Emeklilerin Hakları: CHP'nin Asgari Ücret Talebi

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Son olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt veren Özel, Cumhur İttifakı'nın Kürtlere bakışını eleştirdi. Kürtlerin seçimle belediye başkanı seçtikleri şehirlerde kayyım atanmasını örnek göstererek, Türkiye'de herkesin eşit olmadığını savundu. Alevi-Sünni ayrımcılığına da vurgu yaparak, muhaliflere uygulanan düşman hukukunu eleştirdi.

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