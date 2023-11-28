Özgür Özel'den Erdoğan'a Gazze Çağrısı: Siyasi Partiler Birlikte Hareket Etmeli

Özel, TBMM'deki partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Filistin'deki zulmü durdurmanın tüm solcuların, demokratların, sosyal demokratların ve sosyalistlerin insanlık görevi olduğunu vurgulayarak, Erdoğan'ı, Türkiye'deki bütün siyasi partilerin genel başkanları olarak bir araya gelip Gazze'ye gitmeye davet etti. Özel, "Tek başına giderek orada bir şey yapmak yerine, orada bütün siyasi parti liderlerinin gücünü, Türkiye'nin iradesini ortaya koymaya davet ediyorum. Bu konuda cevap bekliyorum" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel'den Erdoğan'a Gazze'de Birlikte Hareket Etme Çağrısı

Aynı zamanda Adalet Nöbeti'ni sürdüren CHP lideri, 9 Ekim'den bu yana Meclis'te tuttukları nöbeti hatırlatarak, ülkenin anayasa kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Özel, anayasa değişikliğine karşı olduklarını ve sivil, demokratik, kadını, engelliyi, genci, doğayı, çevreyi gören gerçek bir sivil anayasa için Anayasa Mahkemesi'ni güçlendirmeyi savundu. 30 Kasım'da Adalet Nöbeti'ni sonlandıracaklarını ve daha sonra nasıl bir eylem planı izleyeceklerini konuşacaklarını belirtti.

Adalet Nöbeti ve Anayasa Krizi: Özgür Özel'den Meclis Gündemine Dair Değerlendirmeler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına da değinen Özgür Özel, Bahçeli'nin sözlerini eleştirerek, Türkiye'de herkesin eşit olduğunu ancak uygulamaların farklı olduğunu ifade etti. Alevilerin ibadethanelerinin kabul edilmediği ve Kürt belediyelerine kayyım atanması gibi konuları gündeme getirerek, "Sizin uygulamalarınız yüzünden Kürtler, Türkiye'de daha az eşittir" dedi.

Partiden İhraç Edilen ve Affedilen Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP Grup Toplantısında

CHP Parti Meclisi tarafından daha önce ihraç edilen ve affedilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da grup toplantısına katıldığı bilgisi verildi.