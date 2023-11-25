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Pallada Kuru Yük Gemisi Faciasında Kurtarılan Mürettebat Üyesinin Ölümü: Ukrayna Vatandaşı Ihor Son Yolculuğuna Hazırlanıyor

Pallada Kuru Yük Gemisi Faciasında Kurtarılan Mürettebat Üyesinin Ölümü: Ukrayna Vatandaşı Ihor Son Yolculuğuna Hazırlanıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen olayın ardından sürüklenerek karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinin kurtarılan mürettebatından bir üzücü haber geldi.

Gemideki 13 mürettebat arasında bulunan Ukrayna vatandaşı Khalimonchuk Ihor, istirahat ettiği odasında ölü bulundu. Otopsi sonuçlarına göre Ihor'un kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın ardından yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Ihor'un ülkesi Ukrayna'ya gönderileceği belirtildi.

Gemideki Facianın Ardından Kurtarılan Mürettebat Üyesi Ihor'un Ölümü

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19 Kasım'da fırtına sebebiyle Pallada isimli kuru yük gemisi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi kıyılarına sürüklenerek karaya oturmuştu. Ekipler tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sonucunda gemide bulunan 13 mürettebat güvenli bir bölgeye taşınmıştı. Ancak, Ukrayna vatandaşı Khalimonchuk Ihor'un ölümü gemide yaşanan trajedinin bir parçası olarak yürekleri burktu.

Pallada Kuru Yük Gemisi Olayının Yaşandığı 19 Kasım Hatırlatıldı

Olayın detaylarına göre, Ihor kahvaltı sonrasında istirahat etmek için odasına çekildi. Ancak arkadaşları, Ihor'un odasına girdiklerinde onu hareketsiz bir şekilde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ihor'un kalp krizi geçirdiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kurtarılan Mürettebatın İstirahat Ettiği Odasında Trajik Ölüm

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morgunda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından Ihor'un tabutu mühürlenerek konsolosluk aracılığıyla ülkesi Ukrayna'ya gönderilecek.

Ihor'un Ölümü: Otopsi Sonuçları Kalp Krizini Doğruladı

Bu acı olay, gemi kazasının yarattığı zorlu koşulların bir sonucu olarak, mürettebatın yaşadığı travmayı bir kez daha ortaya koydu. Ihor'un ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerken, bu tür olayların gemi endüstrisindeki güvenlik önlemlerinin ve çalışma koşullarının önemini bir kez daha vurguluyor.

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