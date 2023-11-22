Paranın mutlulukla ne kadar ilgisi var? İşte yaş aralıklarına göre olması gereken para miktarı…

ABD'de gerçekleştirilen 'Mutlu Olmak İçin İdeal Banka Hesabı Bakiyesi Ne Kadar Olmalı?' araştırması, çarpıcı verileri ortaya çıkardı. İşte 2 bin 034 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada ortaya çıkan sonuçlar...

Günümüzde, ruh sağlığı ile maddiyat arasında önemli bir ilişki olduğu gözlemlenirken, ABD'de gerçekleştirilen bir araştırma bu bağlamda çarpıcı bilgiler sundu. 18 yaşından itibaren 2,034 Amerikalının katıldığı bir ankette ortaya çıkan sonuçlar, bir kişinin ortalama mutluluğa ulaşabilmesi için sahip olması gereken miktarın 1.2 milyon dolar (yaklaşık 34 milyon TL) olduğu düşüncesi oraya çıkardı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, 1980 ve 1990'lı yıllarda doğan bireyler, yılda 525 bin dolar (yaklaşık 15 milyon TL) gelir elde etmeleri halinde mutlu olacaklarını belirtirken, Z jenerasyonu olarak adlandırılan 1997-2013 yılları arasında doğanların ise yılda 128 bin ila 487 bin dolar arasında bir servetle mutlu hissettikleri ortaya çıktı.

Araştırma sonuçlarına göre farklı yaş gruplarının maddi beklentiler şu şekilde:

Z Kuşağı: 128 bin dolar (3.6 milyon TL) yıllık gelir, 487 bin dolar (14 milyon TL) servet

128 bin dolar (3.6 milyon TL) yıllık gelir, 487 bin dolar (14 milyon TL) servet Milenyum Çağı - Y Kuşağı(1980-1996): 525 bin dolar yıllık gelir ve 1.699.571 dolar servet

525 bin dolar yıllık gelir ve 1.699.571 dolar servet X Kuşağı (1970-1980 arasında doğanlar): 139 bin dolar (4 milyon TL) yıllık gelir ve 1.213.759 dolar (34 milyon TL) servet

139 bin dolar (4 milyon TL) yıllık gelir ve 1.213.759 dolar (34 milyon TL) servet Boomer (1946-1966 arasında doğanlar): 124 bin dolar (yaklaşık 3.5 milyon TL) yıllık gelir ve 999.945 dolar (yaklaşık 28 milyon TL) servet.

Araştırmaya göre, erkekler yılda 381 bin dolar kazanarak mutlu olabileceklerini belirtirken, kadınlarda bu rakam 183 bin dolar olarak kaydedildi.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra, Business Insider'ın haberleştirdiği araştırma, Nobel Ödüllü bilim adamı Daniel Kahneman'ın daha önce yaptığı bir çalışmayı hatırlattı. Bu araştırmada, yılda 500 bin dolara kadar olan gelirin insanları mutlu edebileceği, ancak bu miktarın üzerindeki gelirin mutluluğa katkıda bulunmadığı sonucuna varılmıştı.