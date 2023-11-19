Pazar sabahı aniden bastıran kar yağışı okulların tatil olup olmayacağını gündeme getirdi

Bolu’da da ara yıl tatili bitiyor. Pazartesi günü eğitim ve öğretime yeniden başlanırken, Pazar sabahı başlayan ve yoğun şekilde devam eden kar yağışından dolayı okulların tatil edilip edilmeyeceğine Vali Erkan Kılıç, karar verecek.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerin gözü kulağı Vali Kılıç’ın vereceği kararda

Bolu’da 17 ilkokul, ortaokul, 21 genel öğretim, 19 mesleki ve teknoloji okullarında öğrenim gören yaklaşık 53 bin öğrenci ile 2 bin 992 öğretmen 20 Kasım 2023 tarihinde açılması bekleniyor. Sabah saatlerinde tipi şeklinde başlayan kar yağışı öğle saatlerinde lapa lapa yağmaya başlamasıyla, binlerce öğrencinin göze ve kulağı Vali Erkan Kılıç’ın yapacağı açıklamaya çevrildi.

Kararın geç olmadan açıklanması isteniyor.

Okullarda ara tatil bitti ama yoğun kar yağışı gündeme geldi. Özellikle anaokulu ve birinci sınıfa giden öğrenci velileri, gazetemizi arayarak, okulların tatil olup olmayacağı konusunda Vali Kılıç’ın erken bildirimde bulunması istendi.