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Pınarbaşı'ndaki Horma Kanyonu, Sonbahar Renkleriyle Ziyaretçileri Büyülüyor

Pınarbaşı'ndaki Horma Kanyonu, Sonbahar Renkleriyle Ziyaretçileri Büyülüyor

Kastamonu'nun doğal güzelliklerinden biri olan Horma Kanyonu, özellikle sonbahar mevsiminde renk cümbüşüne bürünerek ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Pınarbaşı ilçesinde Zarı Çayı üzerinde bulunan kanyon, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından inşa edilen 3 kilometrelik ahşap yürüyüş yolu ile kolayca gezilebiliyor.

Sonbaharın renkli yapraklarıyla donanan ağaçlar, Horma Kanyonu'na ayrı bir güzellik katıyor. Doğa tutkunları ve yürüyüş severler, kanyonun etkileyici manzarası eşliğinde doğanın tadını çıkarıyor. Her yıl yaz aylarında artan ziyaretçi sayısı, sonbaharda da devam ediyor ve Kastamonu Üniversitesi öğrencileri gibi birçok kişi bu eşsiz doğa harikasını keşfetmeye geliyor.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, Horma Kanyonu'nu gezerek bölgenin biyo-çeşitliliği hakkında bilgi aldılar. Öğrenciler, 3 kilometrelik yürüyüş parkurunu tamamlayarak Ilıca Şelalesi'ne kadar olan güzergahta doğanın keyfini çıkardılar. Gezi sırasında Atlı Turizm Merkezi, Çatak Kanyonu, Mahmutbey Camii ve diğer önemli turistik noktalar da ziyaret edildi.

Kanyonun doğal güzellikleri ve sonbahardaki renk cümbüşü, öğrencilerin yanı sıra birçok ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Horma Kanyonu, bakir doğası ve etkileyici atmosferiyle Kastamonu'nun turistik cazibe merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.

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