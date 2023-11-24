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Piyasadaki düşüş ve ekspertiz sektörüne yansımaları

Türkiye'de ikinci el araç piyasasındaki son dönemde yaşanan düşüş, oto ekspertiz sektörünü doğrudan etkiliyor. Araç alım-satım işlemlerindeki azalma, ekspertiz yaptırmaya gelen araç sayısında ciddi bir düşüşe yol açtı.

İkinci el araç piyasasındaki fiyat düşüklüğü, vatandaşların araç alım-satım işlemlerini ertelemesine sebep oluyor.

Ekspertiz işletmelerindeki düşüş oranları

Oto ekspertiz işletmecileri, ikinci el araç fiyatlarının bir süre daha düşüşte olacağını belirterek, ekspertiz yaptırmaya gelen araç sayısında yarıdan fazla bir azalma yaşandığını ifade ediyor. İşletmeciler, önceki dönemlerde günlük 25-30 araç kontrol ederken, bu sayının şu anda 8-10 araca düştüğünü belirtiyor.

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Otomobil artık yatırım aracı değil

Sektör temsilcileri, kredi faizlerinin yüksek olması ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle insanların artık otomobilleri yatırım aracı olarak görmekten vazgeçtiğini dile getiriyor. Bu durum, ikinci el araç piyasasında yüzde 15 civarında bir düşüşe neden oluyor.

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Teknik uzmanların gözlemleri ve müşteri tepkileri

Ekspertiz teknisyenleri, ikinci el araç piyasasındaki düşüşün ekspertiz işlemlerine olan talebi azalttığını, ancak insanların araç alırken ekspertiz yaptırmaktan kaçınmadığını vurguluyor. Müşteriler, araç alırken kaporta ve motor kontrolünün önemine dikkat çekiyor ve ekspertiz işlemlerinin bu açıdan vazgeçilmez olduğunu belirtiyor.

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Fiyatlar ve Piyasa Beklentileri

Müşteriler, ikinci el araç piyasasında fiyatların gün geçtikçe düştüğünü, ancak bu durumun yılbaşından sonra değişeceğini umut ettiklerini ifade ediyor. Ekspertiz işletmeleri de önümüzdeki dönemde piyasada bir hareketlenme bekliyor.

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Sektördeki Gelecek Beklentileri

İkinci el araç piyasasındaki mevcut durum, oto ekspertiz sektörünü doğrudan etkilese de, sektör temsilcileri ve müşteriler geleceğe dair umutlu. Yılbaşından sonra piyasada bir canlanma bekleniyor ve bu durumun ekspertiz işlemlerine olan talebi yeniden artırması öngörülüyor.

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