Polat çiftinin, kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturmasında muhasebeci tutuklaması!

Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturmasında, muhasebecileri Harun Abak tutuklandı. Bu gelişme, Polat davasının seyrini değiştirecek nitelikte.

Kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt kurma suçlamalarıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında yeni bir dönemeç: Çiftin muhasebecisi Harun Abak tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine gerçekleşen bu tutuklama, Polat çiftiyle ilgili yürütülen soruşturmanın derinleştiğini gösteriyor.

Muhasebeci Abak'ın rolü ve suçlamalar

Abak'a yöneltilen suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, vergi usul kanununa muhalefet ve malvarlığı değerlerinin gayrı meşru kaynağını gizlemek bulunuyor. Savcılık, Abak'ın bu süreçlerdeki rollerine dikkat çekerek tutuklama talebinde bulundu. Gazeteci Murat Ağırel'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurulan bu tutuklama, Polat davasının seyrini değiştirecek nitelikte.

Polat çiftinin suçlamaları ve soruşturmanın seyri

Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt kurma suçlamalarıyla cezaevinde tutuklu bulunuyor. Bu son gelişme, çiftin finansal işlerindeki kilit rolü oynayan muhasebecilerinin de hukuki süreçte yer alacağını gösteriyor. Soruşturma, bu tutuklama ile yeni bir boyut kazanmış durumda.

Bu önemli gelişme, Polat çiftinin yargılanmasında önemli bir aşama olarak görülüyor ve soruşturmanın genişleyerek devam ettiği anlaşılıyor.