Polis memuru Hasan Dülger ve Yasemin Tekeci Düzce'de mutluluğa ilk adımı attı!

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Polis Memuru Hasan Dülger ve Yasemin Tekeci, Düzce Belediyesi Nikah Salonu'nda dünya evine girdi. Bu özel günlerinde genç çiftin nikah şahitliğini Vali Selçuk Aslan üstlendi.

Polis Memuru Hasan Dülger ve Yasemin Tekeci evet dedi

Düzce'nin sevilen polis memurlarından olan Hasan Dülger, aşkının karşılığını buldu ve Yasemin Tekeci ile evlenmeye karar verdi. Bu mutlu gün, Düzce Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşti. Gelin ve damat adayı, bu özel günlerinde mutluluklarına "evet" dedi.

Vali Selçuk Aslan'ın şahitliği

Nikahın en özel anlarından biri, şüphesiz ki nikah şahitlerinin seçilmesidir. Genç çiftin en mutlu anlarına tanıklık eden isimler arasında Düzce Valisi Selçuk Aslan da yer aldı. Vali Aslan, bu mutlu birlikteliğin şahitlerinden biri olarak seçildi ve genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Diğer şahitler de unutulmadı

Nikah töreni sadece Vali Selçuk Aslan'ın şahitliği ile sınırlı kalmadı. Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız da genç çiftin mutlu günlerine tanıklık etmek için şahitlik yaparak bu anlamlı günlerinde yanlarında yer aldılar.

Ömür boyu mutluluklar

Nikah töreninin sonunda Vali Selçuk Aslan, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Bu özel günde mutlu çift, sevdikleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadılar. Hasan Dülger ve Yasemin Tekeci çifti, bir ömür boyu sürecek mutluluklarına ilk adımı attılar.