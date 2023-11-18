POMEM 13 bin polis alım süreci başladı. Şartları neler? POMEM giriş sınavına nasıl başvurulur?

Polis Akademisi tarafından yapılan duyuru, 29. Dönem POMEM için planlanan 13 bin polis alım sürecini başlatarak büyük bir heyecana yol açtı. POMEM Eğitim Sonu Sınav sonuçları resmi olarak açıklandı. İşte 29. Dönem POMEM alımına dair detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde öğrenim gören öğrencilere yönelik önemli bir bildiri yayınladı. Söz konusu duyuru, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 21. maddesi kapsamında düzenlenecek olan Eğitim Sonu Sınavı ile ilgili.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 21. maddesinin birinci fıkrasına göre, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) öğrencileri, aday memur olarak atanabilmek için öğrenim sürecini başarıyla tamamlamak zorunda. Aynı zamanda, sınavdan geçerli bir not almak da gerekiyor.

Sınavların kuralları ve esasları ilgili Başkanlık tarafından belirlenecek. 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Başkanlık tarafından belirlenen usul ve kurallara uygun olarak değerlendirme sınavına tabi tutulacaklar.

POMEM giriş sınavı ne zaman?

Sınavlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur olarak atanacak adaylar için ilgili Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri doğrultusunda planlandı. Bu bağlamda, sınavlar 01-03 Aralık 2023 tarihleri arasında adayların öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde gerçekleştirilecek.

Sınavla ilgili önemli detaylar, 03 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve 29375 Sayılı Kanun ile yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümlerinde yer alıyor. Bu bağlamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı rütbelerine atanacak aday memurlar için düzenlenen sınav, 6. madde hükümleri çerçevesinde duyuruldu. POMEM bünyesinde eğitim sürecinde ve tamamlamak üzere olan öğrencilerin sınavla ilgili detayları yakından takip etmeleri önemlidir.

POMEM için şartlar nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş Yönetmeliği'nin 8. maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az %80'ini almış olmak. (Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yapılan yaş düzeltmelerinde, düzeltme öncesi yaş dikkate alınarak, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1993 ve sonrasında doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak ve beden kitle endeksi (BMI) 18 ile 27 arasında olmak,

f) Silah taşıma veya silahlı görev yapma konusunda hukuki bir engel bulunmamak,

g) Sağlık durumu, Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirlenen koşulları karşılamak,

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçse bile, adayın;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam eden bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile sonuçlanmamış olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görmekte olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri dışında, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.