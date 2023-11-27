Prof. Dr. Ahmet Ercan: “2035 ile 2045 yılları arasında büyük bir deprem olabilir”

Konferansta Prof. Dr. Ercan, büyük deprem olan bölgelerde aynı büyüklükte depremlerin olabileceğini vurgulayarak, 2035 ile 2045 yılları arasında büyük bir deprem olabileceğini ifade etti.

“Deprem Neden Yıkıyor?”

Konulu konferansta Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’de yıkıcı depremlerin sebeplerine değinerek, Erzincan’da yaşanan depremler üzerine konuştu. Deprem denilince akla ilk olarak Erzincan depremlerinin geldiğine dikkat çeken Ercan, bu bölgede geçmişte yaşanan depremlerin yıkıcı etkilerine değindi. Fırat (Karasu) akarsuyu dolgusu üzerindeki yer yapıları hakkında bilgi veren Ercan, yapı yıkımlarına neden olan etkenlerin yerden gelen sorunlar, yapı gereçlerin kötülüğü ve yapılardaki kurulum yanılgıları olduğunu söyledi.

17. yüzyılda 8’den büyük deprem 1 tane

Yapıların deprem davranışı aşamalarına da değinen Ercan, deprem öncesi ve sonrası yapılan yapılar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Ercan, 2035 ile 2045 yılları arasında Erzincan’da büyük bir deprem olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“1939 Erzincan depremi Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi biliyorsunuz. Deprem denildiğinde Türkiye’de, özellikle biz bilim adamları arasında hemen aklımıza Erzincan gelir. Türkiye bir deprem ülkesi değil. Türkiye’nin deprem ülkesi olması için 8’in üzerinde depremlerin olması gerekiyor. Türkiye’nin 17. yüzyılda ki bir depremi dışında 8’den büyük hiçbir depremi yoktur” şeklinde konuştu.

Nerde ne büyükte deprem olmuşsa yine olacaktır

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Dolayısıyla Türkiye, Japonya ve Filipinler gibi birinci derece bir deprem ülkesi değildir ama Türkiye’de olan yıkımlar nedeniyle dünyada ilk beşe giriyor. Peki bunun nedeni ne? Bunları inceleyeceğiz. Erzincan’daki deprem gece olmuştu ve kış günüydü. Hava eksi 30 dereceydi. Bu havada insanlar donarak ölür. Evlerde sobalar yandığı için yanarak da öldüler. Öte yandan, bir yerde bir deprem olmuş ise gelecekte o yerde aynı büyüklükte bir deprem olacaktır. Diğer bir değimle Erzincan 7.9’u 1939’da gördü ise, Erzincan gelecekte 7.9 büyüklüğünde depremi görecektir” diye konuştu.

Bolu için korkunç çıkarım

Prof. Dr. Ahmet Ercan: “bir yerde bir deprem olmuş ise gelecekte o yerde aynı büyüklükte bir deprem olacaktır” söylemi 1944 yılında Bolu-Gerede de olan depremi hatırlattı. Ortalama 100 yıl içinde bıu depremin tekrarlanması demek, Bolu’da 2044’ten önce 7,5 büyüklüğünde bir deprem yaşanması anlamına geliyor. Yani bu hesaba göre bölgemizde 20 yıl içerisinde Türkiye’de yaşanan en büyük depremlerden biri daha meydana gelecek.