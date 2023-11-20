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  3. Raylarda yürüyen vatandaşa Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı
Raylarda yürüyen vatandaşa Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı

Raylarda yürüyen vatandaşa Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı

Kocaeli'de raylarda yürüyen vatandaşa İstanbul-Ankara seferini yapan yüksek hızlı tren çarptı. Yaya ağır yaralanırken, seferler durduruldu.

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Kaç memlekette yayaya tren çarpar!

Olay, saat 13.50 sıralarında Dilovası bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), raylarda yürüyen vatandaşa çarptı. Makinist olayın ardından treni durdurdu.

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AFAD ekibi seferber oldu

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın ardından tren seferleri durduruldu.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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