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Renkli Tüyler, Cıvıl Cıvıl Sesler: kanarya ve kafes kuşları festivali ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen Kanarya ve Kafes Kuşları Festivali, kuşseverleri ağırlamaya devam ediyor.

1 Aralık'ta başlayan ve 3 Aralık'a kadar sürecek olan festival, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor. Festivalde, çeşitli türden kuşların sergilendiği stantlar, kafes ve yem satışları gibi etkinlikler yer alıyor.

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Festivalin Gözdesi: Kanaryalar ve Papağanlar

Festival, kanarya ve papağan gibi popüler kafes kuşlarının yanı sıra, daha nadir türleri de ziyaretçilere sunuyor. Kuşseverler, bu renkli ve cıvıl cıvıl ortamda, kuşların güzelliklerini yakından görebilir ve hatta yeni evcil dostlarını burada bulabilirler.

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Ödül Töreni ile Festivalin Zirvesi

Festivalin son günü olan 3 Aralık'ta, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in de katılımıyla bir ödül töreni düzenlenecek. Bu törende, festivalde sergilenen kuşlar arasından seçilen en güzel örnekler ödüllendirilecek, böylece festivalin heyecanı zirveye ulaşacak.

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Hem Ticaret Hem Sosyal Buluşma

Festival, hem ticari bir platform hem de kuşseverlerin sosyal buluşma noktası olarak işlev görüyor. Samsun'dan gelen Arif Ceylan gibi katılımcılar, festivali hem kuş satışı yapmak hem de dostlarla buluşmak için bir fırsat olarak görüyor. Ceylan, "Hem kuşlarımı satıyorum hem de eşi, dostu gördüm. Muhabbet, sohbet ediyoruz. Her şey güzel şimdilik" dedi.

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Kuşseverlerin Gözünden Festival

Kuşları çok seven Meryem Sukeyna Altunkanat, özellikle kanaryalara olan ilgisini dile getirerek, "Bayağı kuş var, çok eğleniyorum" ifadelerini kullandı. Oğuz Ertop ise, festivalin İstanbul'daki kuş yarışmalarının eksikliğini doldurduğunu ve renk kulübünün yarışmasının ilgi çekici olduğunu belirtti. Ertop, "İçeride renk kulübünün yarışması var. Her ırkın kendi renk, desenlerine göre uzman hakemleri var. Çok güzel de bir yarışma oldu içeride" şeklinde konuştu.

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Tüm Kuş Severler Davetli

Festival, tüm İstanbulluları ve kuşseverleri ağırlamaya devam ediyor. Renkli ve eğlenceli bu etkinlik, kuşların dünyasını merak eden herkes için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

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