Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerel seçim takvimi belli oldu

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre, seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçime katılacak siyasi partiler YSK tarafından 2 Ocak'ta ilan edilecek. Oy pusulasındaki yerleri ise 27 Ocak tarihinde YSK tarafından gerçekleştirilecek kura ile belli olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim takvimi açıklandı. Seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak olarak belirlendi. Siyasi partilerin il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini, bağımsız aday olacak kişilerin ise başvurularını 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerektiği belirlendi.

SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARI 21 MART'TA BAŞLAYACAK

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak, 30 Mart saat 18.00'de ise sona erecek. Seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi. Seçim takviminde yer alan diğer önemli aşamalar şöyle:

1 Ocak Pazartesi

Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten veri alımı ve güncelleme durdurulacak.

2 Ocak Salı

Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ait parametreler Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) tanımlanacak. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak.

Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimine ait parametreler Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) tanımlanacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listeler Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanacak ve listeler düzenlenecek.

3 Ocak Çarşamba

Siyasi partilerden Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri istenecek.

4 Ocak Perşembe

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak.

Aynı gün saat 08.00 itibarıyla, "www.ysk.gov.tr" adresinden ve e-Devlet sisteminden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğü, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılacak ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi yapılacak.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru süreci başlayacak.

15 Ocak Pazartesi

Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmaları bitirilecek ve kurullarda görev alacaklara tebligat yapılacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesi tamamlanacak. Ön seçim yapacak siyasi partiler üye kayıt defterlerini ilgili ön seçim ilçe seçim kuruluna teslim edecek.

17 Ocak Çarşamba

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. Bina bazında seçmen kayıtlarının "www.ysk.gov.tr" adresinden ve e-Devlet sisteminden sorgulanması sona erecek. Seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru süreci son bulacak.

20 Ocak Cumartesi

Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak.

22 Ocak Pazartesi

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi yapılacak ve ilan edilecek.

23 Ocak Salı

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan sandık bölgesi askı listeleri SİPPORT üzerinden siyasi partilerin erişimine açılacak. Ayrıca talepleri halinde siyasi partilerin genel merkez yetkililerine tutanak karşılığında elden teslim edilecek.

27 Ocak Cumartesi

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek. Ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacak seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen listeler ile ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacak seçim çevrelerine ilişkin listeler askıya çıkarılacak.

29 Ocak Pazartesi

Sandık bölgesi askı listelerinde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazlar ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanacak. Ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri askıdan indirilecek ve ön seçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanacak.

31 Ocak Çarşamba

Sandık bölgesi askı listelerinde değişikliklere yapılan itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen karara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazlar tamamlanacak. Ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazlar ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin sonuca bağlanacak ve ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri kesinleşecek. Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanacak. Siyasi partiler aday listelerini; büyükşehir belediye başkanı seçimiyle ilgili olanlarını il seçim kurullarına, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimiyle ilgili olanları ise ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında verecek.

3 Şubat Cumartesi

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenecek ikinci liste ile karşılaştırılarak değişiklikler SEÇSİS'e işlenecek. Ön seçim sandık kurullarının oluşumu tamamlanacak ve görev alacaklara bildirim yapılacak. Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

7 Şubat Çarşamba

Seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yerler ile sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat Pazar

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenme süreci tamamlanacak. İlçe seçim kurullarınca sandık ataması kontrol raporu alınarak kontroller yapılacak.

20 Şubat Salı

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini, büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini en geç saat 17.00'ye kadar verecek.

3 Mart Pazar

Kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.

21 Mart Perşembe

Seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.

23 Mart Cumartesi

Sandık çevrelerinde görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemi tamamlanacak.

Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesinden sonra ölen seçmenlere ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, kısıtlılık kararı kesinleşmiş seçmenlere ait bilgiler ile taksirli suçlar dışında ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanların bilgilerinin Adalet Bakanlığından, silahaltında bulunanlara ait bilgilerin Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemler yapılacak.

25 Mart Pazartesi

Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi sona erecek. İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanacak.

26 Mart Salı

Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtları ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına tutanak karşılığı iade edilecek. Seçmen bilgi kağıtlarını herhangi bir nedenle 24 Mart Pazar günü akşamına kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almalarına ilişkin ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilan edilecek.

28 Mart Çarşamba

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanılacak.

29 Mart Cuma

Seçimde görev alacak görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak. İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltılma işlemi tamamlanacak.

30 Mart Cumartesi

Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

31 Mart Pazar

Oy verme günü.