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Rusya'dan İzmir'e Yük Taşıyan Gemi Ereğli'de Battı

Rusya'nın İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Kafkametler adlı gemi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi yakınlarında fırtınaya yakalanarak battı. Geminin telsizcisi Mustafa Nacar'ın ailesine gönderdiği son mesaj, "Hakkınızı helal edin, batıyoruz," oldu.

Kayıp 11 personelin arama çalışmaları devam ederken, aileler göz yaşları içinde umutlu bir haber bekliyor. Fırtına sonrası, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar gemiyi aramaya başladı. Yapılan aramalarda, geminin iki parça halinde batığının yerinin belirlendiği açıklandı. Bu durum, kayıp mürettebatın yakınları için zorlu bir bekleyiş sürecini işaret ediyor.

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Telsizci Mustafa Nacar'ın Son Mesajı: "Gemi Karaya Oturdu, Batıyoruz"

Mustafa Nacar'ın ağabeyi Ahmet Nacar, olayın ardından ağabeyine ulaşamadıklarını ve son mesajının endişe verici olduğunu belirtti. Baba Mustafa Nacar ise, oğlundan gelecek herhangi bir haber için gözyaşı dökerek bekliyor. Mustafa Nacar'ın son mesajında yaşadıkları paniği gösteren harf hataları dikkat çekiyor.

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Kayıp gemideki diğer mürettebat ve aileleri

Geminin güverte sorumlusu Tamer Özer'in çocukları Atınç ve Alper Özer de, mendirekte çalışmaları takip ediyor. Atınç Özer, babasının son olarak sabah saatlerinde telefonla ulaşılabilir olduğunu, ardından iletişimin kesildiğini belirtti. Aileler, kayıp mürettebatın akıbetini öğrenmek için endişeli bir şekilde beklemeye devam ediyor.

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Fırtınada ikiye bölünen Pallada Gemisi ve güvenlik tedbirleri

Öte yandan, aynı fırtınada ikiye bölünen ve her iki parçası karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinin çevresinde güvenlik tedbirleri alınırken, gemi personeli elektronik parçaları ve mürettebatın eşyalarını aldı. Bu gelişme, denizcilikte yaşanan doğal afetlerin etkisini ve önlemlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

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Bu trajik olay, denizcilik sektöründe ve mürettebatın aileleri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Kayıp mürettebatın yakınları, herhangi bir haber için endişeli bir şekilde beklemeye devam ediyor. Bu zorlu süreç, denizcilik güvenliği ve doğal afetlere karşı alınan önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

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