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Safranbolu İtfaiyesi, Mahsur Kalmış Kediyi Kurtardı

Safranbolu İtfaiyesi, Mahsur Kalmış Kediyi Kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy köyünde, sokak köpeklerinden kaçmaya çalışan bir kedi, çıktığı elektrik direğinde mahsur kaldı.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonu, vatandaşların yardım çağrısı üzerine hızlı bir şekilde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi: Kedinin Elektrik Direğine Çıkması

Olay, Yazıköy köyünde sokak köpeklerinin kovaladığı bir kedinin elektrik direğine çıkmasıyla başladı. Kedi, direğin zirvesine tırmanarak mahsur kaldı. Durumu fark eden çevre sakinleri, hemen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi.

İtfaiye Müdahalesi ve Kurtarma Operasyonu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede harekete geçerek kediyi kurtarma operasyonunu başlattı. Uzatılan merdiven yardımıyla direğin zirvesine ulaşan itfaiye personeli, mahsur kalan kediyi güvenli bir şekilde kurtardı.

Kurtarılan Kedi Doğal Yaşam Alanına Salındı

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucunda kurtarılan kedi, doğal yaşam alanına salındı. Mahsur kaldığı elektrik direğinden kurtulan kedi, sokak köpeklerinin saldırısından uzaklaşarak güvenli bir bölgeye bırakıldı.

Alt Başlık: İtfaiye Ekiplerinden Hızlı ve Etkili Müdahale

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi, mahsur kalan hayvanların kurtarılmasında önemli bir rol oynadı. Vatandaşların duyarlılığı ve itfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesi sayesinde, kediyi bekleyen tehlikeli durum önlendi.

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