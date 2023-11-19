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Safranbolu Sanayi Sitesi'nde korkutucu yangın süratle söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Ermersa Sanayi Sitesi'nde, Ali Çakır'a ait bir lokantada meydana gelen yangın, hızlı bir itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının neden çıktığı henüz net değil, ancak kundaklama şüphesi düşünülüyor.

Yangın hızla büyüdü, itfaiye anında müdahale etti

Olay, Safranbolu'nun işlek Ermersa Sanayi Sitesi'nde gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek lokantayı tehdit etti. Neyse ki, yangını fark eden çevre sakinleri hemen polis ve Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi ve etkili bir şekilde müdahale ettiler. Bu hızlı tepki sayesinde, yangın dükkanın tamamını sarmadan söndürüldü.
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Maddi hasar oluştu, şüpheler artıyor

Yangın sonucunda lokantada maddi hasar meydana geldi. Ancak daha önemlisi, yangının neden çıktığına dair belirsizlik devam ediyor. Yetkililer, yangının kundaklama sonucu olabileceğini düşünerek soruşturma başlattılar. Olayla ilgili detaylı incelemeler sürdürülüyor.

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