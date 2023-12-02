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Safranbolu'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Kaza Yaptı: Sürücü Kurtarıldı

Safranbolu'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Kaza Yaptı: Sürücü Kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir kamyonet, elektrik direğine çarparak yan yattı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, akşam saatlerinde Safranbolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 78 ST 111 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçta sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışıldı.

Yoğun Müdahale ile Kurtarılan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kafası aracın altında sıkışan sürücü için zamanla yarışan itfaiye ekipleri, aracı kaldırarak altını itfaiye hortumları ile destekledi. AFAD ekiplerinin de katkısıyla kafası sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün, kurtarma esnasında "Neredeyiz, ne oldu?" diye sorarak sigara istemesi dikkat çekti.

Polis Ekipleri İnceleme Başlattı

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Kaza nedeniyle oluşan maddi hasarın yanı sıra sürücünün sağlık durumu da detaylı bir şekilde inceleniyor. Polis, olayla ilgili tüm detayları aydınlatmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza Sonrası Safranbolu'da Sürücü Kurtarıldı ve Hastaneye Sevk Edildi

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