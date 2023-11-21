Safranbolu'nun Geleceğine Yön Verecek Aday Adayı: Ali Sami Acar

Safranbolu'nun tanınmış iş insanı ve eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar, Safranbolu Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Acar, 2004-2009 yılları arasında AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeliği görevini de üstlenmiş bir isim. 12 yıllık siyasi ve iş dünyası tecrübesiyle donanmış Acar, Safranbolu için "güzel hizmetler" vaadinde bulunuyor.

Aday adayları arasında yerini aldı

Safranbolu AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Yasin Aydın, Acar'ın başvurusuyla birlikte aday adayı sayısının 5'e ulaştığını açıkladı. Bu rekabetin, Safranbolu için olumlu sonuçlar doğuracağına işaret ediyor.

Resmi başvuru töreni

Acar'ın aday adaylığı başvurusu, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen özel bir programla gerçekleşti. Başvuru sırasında, STSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve meclis üyeleri de Acar'a desteklerini göstermek için hazır bulundular.

Safranbolu'nun geleceğine katkı için yola çıktı

Ali Sami Acar, Safranbolu'nun geleceğine katkıda bulunmak ve gelişimine öncülük etmek amacıyla yola çıktığını belirtti. Safranbolu'nun kültürel ve tarihi mirasını koruyup, kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Acar'dan güçlü mesajlar

Acar, yaptığı konuşmada, Safranbolu'ya hizmet etmek için edindiği tecrübelerin önemini vurgulayarak, yerel yönetimde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu ifade etti.